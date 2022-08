Rueda pide al PSOE que se aclare sobre su plan en Ourense

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, retomó ayer su agenda institucional y también como líder del PPdeG. En esta última faceta, lo hizo defendiendo el papel del Partido Popular en la crisis que vive el Ayuntamiento de Ourense y emplazando al PSOE a que “se aclare” para abordar un posible acuerdo que garantice la gobernabilidad en la ciudad a través de una moción de censura.

El Gobierno de Ourense lo ejerce ahora en solitario, con cuatro ediles, Democracia Ourensana. Esto es así después de que a finales del pasado mes de junio, el polémico alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, decidiese expulsar del Gobierno municipal a los concejales del PP, que habían regresado a la corporación tras salir de la misma, por desavenencias con Jácome, en 2020. Tras el reencuentro, a solo diez meses de las elecciones municipales, en julio el acuerdo de gobierno volvió a romperse y Jácome volvió a quitarles las áreas de gobierno a los populares, que dos semanas antes habían confirmado a Manuel Cabezas como candidato a la alcaldía en las elecciones de 2023.

Durante su visita, como jefe del Ejecutivo, al centro de procesado avícola de Coren, Rueda insistió en que el grupo municipal en la ciudad de As Burgas “tiene autonomía” para tomar decisiones, algo que, agregó, “no parece que suceda en el Partido Socialista”. Por eso pidió “que se aclare si la propuesta va a ser desautorizada por otras autoridades del partido”

Rueda defendió que el PP siempre ha intentado adoptar decisiones oportunas, también cuando “el alcalde decidió romper esa gobernabilidad”. En el actual escenario, emplazó al PSOE a que “se aclare” para abordar un posible acuerdo “en un tema lo suficientemente serio” como es “garantizar la gobernabilidad de Ourense” tras cuestionardiferencias en el grupo socialista, después de que presentase una propuesta que “inmediatamente fue descalificada o desautorizada por otros responsables del PSOE en Ourense y en otros niveles”. “Yo lo que pediría es que se aclaren, en un tema suficientemente serio como para que por lo menos se sepa si esa propuesta hecha desde el PSOE tiene algún viso de sustentarse, o simplemente fue un globo sonda o va a ser desautorizado por otros representantes o autoridades dentro del PSOE”, agregó.

Para el presidente popular, esta situación es “un síntoma más de cómo está el PSOE no solo en Ourense sino también en resto de Galicia” y ha precisado que es “muy difícil seguir hablando mientras eso no se aclare”.

Contactos declarados y negados. El líder del PPdeG se refería así a las diferentes posturas expresadas la pasada semana por dirigentes de los socialistas en la ciudad de As Burgas. El conflicto interno se puso de manifiesto cuando el secretario provincial, Rafael Rodríguez Villarino aseguró que existían “avances” en las negociaciones con el PP para presentar una moción de censura. No tardó en contestar la presidenta de la comisión ejecutiva, Noelia Rodríguez, quien expresó, ese mismo día, que no había tenido “ningún tipo de contacto” ni había participado “en ningún tipo de reunión” con la nueva dirección local del PP en la ciudad”.

La comisión encabezada por Rodríguez, que rivalizó con Villarino en los procesos internos de los socialistas,añadía que ya se había puesto en conocimiento dela dirección nacional del PSdeG, porque “cualquier reunión que se produjese a título individual no tiene el aval de la dirección local del partido”.

Un día después, el secretario Organización del PSdeG, José Manuel Lage, negó también contactos con el PP para negociar moción y dijo que el partido está centrado en buscar la mejor propuesta para los comicios de 2023.