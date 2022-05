Rueda planea un Ejecutivo sin cuotas y en el que toda Galicia se sienta reflejada

El vicepresidente primero de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, se enfrenta a dos semanas “intensas” en las que tendrá que compaginar el proceso interno del PPdeG con los cambios en el Ejecutivo autonómico, toda vez que está previsto que el sábado 14 de mayo, una vez superada la investidura en el Parlamento, tomará posesión de su cargo como jefe del Ejecutivo en relevo del ya líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Formalizada la dimisión de Feijóo, Rueda admitió que se abren dos semanas “intensas” para él, que, entre otras cuestiones, tendrá que decidir qué tipo de Gobierno quiere: uno más continuista, como le aconsejó incluso públicamente su antecesor, o apostar por introducir más cambios. En declaraciones a los medios antes de participar en los ‘Concertos do Xacobeo’, el también líder provincial del PP de Pontevedra no descartó que apueste por más cambios – “en dos semanas se verá”, dijo–, pero sí avanzó que, igual que Feijóo, no cree en las cuotas territoriales sino en trabajar “con los mejores”, con independencia de cual sea su procedencia.

“Voy a intentar hacer el mejor Gobierno posible. Es un Gobierno de toda Galicia y me gustaría que toda Galicia se sienta reflejada. El criterio tiene que ser tener a las mejores personas con independencia de su territorio”, esgrimió, tras reivindicar que tratará de afrontar los próximos 15 días “pensando en que hay que seguir gobernado”.

“En funciones, pero gobernando, que es para lo que la gente nos puso aquí”, indicó, en relación a un periodo en el que el Ejecutivo autonómico tendrá limitada la toma de decisiones, así como la contratación y la asunción de compromisos de gasto que no se correspondan estrictamente con gasto corriente.

Rueda, quien arrancó en Lugo este sábado su campaña interna para el congreso que le ratificará como líder del PPdeG los días 21 y 22 de mayo en Pontevedra, tuvo palabras de reconocimiento para sus compañeros en el Consello de la Xunta, de los que destacó que “ayudaron muchísimo” a Feijóo, convencido de que en las dos semanas que faltan hasta su toma de posesión “continuarán trabajando igual” que hasta ahora.

Remarcó que la petición del nuevo líder nacional del PP es “seguir trabajando” e insistió en que sus compañeros están “trabajando mucho”. Luego, puntualizó, tocará “nombrar al nuevo Gobierno” y “en dos semanas se verá” si decide acometer cambios y en qué nivel.

Primero habrá que cumplimentar los trámites parlamentarios, con un calendario que empieza el lunes 2 de mayo con las consultas a los grupos por parte del jefe del Legislativo. Posteriormente, se reunirán la Mesa y la Xunta de Portavoces para la organización del debate de investidura, que tendrá lugar los días 10 y 12 de mayo.

Santalices deberá notificar el nombramiento del nuevo presidente al Rey Felipe VI y, cerrados los formalismos institucionales, Rueda tomará posesión de su cargo el sábado 14 de mayo. A continuación, nombrará a su nuevo Gobierno, cuyos integrantes deberán tomar posesión de sus cargos de conselleiro.

Entre tanto, el vicepresidente primero de la Xunta en funciones reivindicó la “normalidad absoluta” y añadió que la población debe saber que “el Gobierno va a seguir funcionando como no podría ser de otra manera”. “En ningún caso el proceso del partido, que durará una semana más, va a afectar a lo que para mí es más importante, gobernar”, apostilló.