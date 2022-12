Rueda pone en valor "los méritos y el esfuerzo" en los premios Fin de Carrera

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha clausurado este martes la ceremonia de los premios de Trabajo de Fin de Carrera correspondiente al curso académico 2020/21 con un alegato a favor del "talento, el mérito y el esfuerzo" de los beneficiados, cualidades que, según ha expresado, el Gobierno gallego impulsa con su "política educativa".

Durante la ceremonia celebrada en la Ciudad de la Cultura, en Santiago de Compostela, Rueda ha expresado su "orgullo" por los 82 brillantes currículos que fueron reconocidos en el evento y por el talento de sus titulares para lograr "tan magníficos resultados en sus carreras".

Sin embargo, el titular de la Xunta ha afirmado que el talento "no es suficiente si no va acompañado del esfuerzo y el mérito": "No puede ser lo mismo aprobar que suspender, ni tiene nada de igualador un sistema donde da lo mismo esforzarse que no esforzarse", ha declarado.

A la entrega de los premios han asistido también el conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades, Román Rodríguez; los rectores de las universidades de A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo; Julio Abalde, Antonio López y Manuel Reigosa, respectivamente; la directora general de Organización e Innovación Educativa, Judith Fernández Novoa; y la directora general de Formación Profesional, Eugenia Pérez Fernández.

En palabras de Rodríguez, la ceremonia supone un "reconocimiento del esfuerzo, trabajo y dedicación del alumnado, que termina sus estudios universitarios con una excelente trayectoria académica".

A lo largo de la entrega una de las palabras que más se ha repetido es agradecimiento. Por parte de los estudiantes, representados por Antonio Adrián González, a las personas que les acompañaron en toda la trayectoria académica. Por la de las autoridades universitarias, con el discurso conducido por el rector de la Universidad de Vigo, en representación de las tres universidades, al profesorado.

"Transmite conocimiento a un alumnado que quiere aprender", ha expresado Reigosa sobre la labor del profesorado gallego. Y ha aprovechado para destacar que Galicia es una de las comunidades donde la mayoría de personas "cursan los grados que quieren".

Al concluir su intervención, Reigosa dejaba las puertas de la universidad abiertas para los recién egresados al señalar la alta tasa de profesorado envejecido, a la que hará falta una renovación "importante" en la próxima década.

Para otorgar los premios, una comisión evaluadora tiene en cuenta, además de los requisitos establecidos en la convocatoria, aquellos expedientes académicos donde la nota media es más alta.

En este caso, la lista la encabezan las mujeres, que representaron un 60 % de las personas premiadas.



EFE