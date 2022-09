Rueda reivindica al PP como el partido del rural y confía en seguir siéndolo

El presidente de los populares gallegos y titular de la Xunta, Alfonso Rueda, clausuró en el día de ayer el acto ‘Obxectivo Rural’, celebrado en la Sociedad Agraria de Transformación Os Agros de Santa Comba

Este aprovechó la ocasión para reivindicar el futuro del rural gallego, así como el compromiso y la apuesta de del Partido Popular de Galicia con respecto a este. “Temos a confianza e sabemos que se se sigue traballando como ata o de agora volveremos ser o partido do rural tamén nas vindeiras eleccións municipais”, afirmó Rueda, quién también definió a Galicia como una tierra “única” y arengó a los suyos en clave electoral, teniendo los próximos comicios municipales como objetivo en el horizonte.

En su intervención, el presidente subrayó como su partido “ten a cabeza no rural, señalando el trabajo que promueve su administración para crear oportunidades y fomentar el desarrollo económico de este entorno. “O noso deber é a cada persoa que queira emprender, sexa mozo ou non, conte con facilidades, axudas e non teña trabas”, apuntó Rueda, quien recordó medidas como el casi centenar de las casas niño, la atención primaria, contando con 95 centros de salud renovados en el rural desde 2009, etc. De igual forma, este también asumió el compromiso de dotar al rural de buenas conexiones digitales, algo imprescindible en el contexto actual.

El presidente popular también cargó contra el gobierno central, declarando que “xa está ben de falar desde Madrid sen saber e por intentar sacar réditos políticos”, tras lo que apuntó directamente al presidente Pedro Sánchez. “Aquí apóstase polo rural, por moito que se enfade. Que veña aquí, pregunte e de paso vexa unha explotación como esta”, dijo Rueda.

A su vez, este criticó a aquellos que entienden “o rural como postal” y creen que los paisajes son ajenos a la gente que vive en estos territorios, señalando al ejecutivo central en relación a su gestión de los fondos europeos para la industria, los cuales, según el propio Rueda, todavía continúan esperando. “Canto tempo máis imos terque esperar por un dos mellores proxectos que se presentou en toda España aos Next Generation? Por que se nos dixo que presentáramos un proxecto así, por que o presidente Sánchez me dixo que estiveramos tranquilos, que habería noticias, e pasan os meses e non sabemos nada?”, “Non imos esperar máis. Galicia ten magníficos proxectos presentados aos fondos europeos e queremos exactamente o mesmo trato que todo o mundo, nin máis, nin menos. Sabemos facer as cousas ben e, polo tanto, se nos teñen que dar”, añadió Rueda.

Por otro lado, el ya mencionado acto ‘Obxectivo Rural’ congregó en Santa Comba a diferentes figuras del grupo popular gallego con el objetivo de conversar e intercambiar pareceres acerca de asuntos fundamentales para el medio rural. Este dio inicio a las 10,00 horas, con una inauguración que corrió a cargo de la secretaria general del Partido Popular de Galicia, Paula Prado, así como de José González, tras cuyas intervenciones se dio inicio a la celebración de diferentes mesas de debate.

La primera de ellas se centró en el aprovechamiento forestal y la reestructuración territorial, estando moderada por la integrante de la Comisión de Medio Rural del PPdeG, Inés Sante, y contando con la participación de Luis Lamas Carral, ganadero y propietario de una gestoría agraria, y Tania Blanco González, ingeniera agrícola y agroalimentaria y gerente de una empresa forestal.

A continuación tuvo lugar la segunda mesa de debate, que giró en torno a la política desde el mundo rural, y que contó con la participación de el teniente de alcalde de Monterroso, Eloy Pérez, el alcalde de Coristanco, Juan Carlos García, y la alcaldesa de Vilariño de Conso, Melisa Macía, así como de Santiago Rodríguez Dávila, portavoz del PP en Salceda, como moderador.

Hubo una tercera y última mesa donde se profundizó en el tema de las iniciativas de nuevos emprendedores. Esta fue moderada por la candidata popular a la alcaldía de Lugo y presidenta provincial, Elena Candia, así como con la participación de Xabier Paz, ganadero, María Ramos, propietaria de una granja de Vilalba, y Álvaro Pérez, ganadero de una explotación robotizada.

La clausura de la cita también contó con las intervenciones del presidente del Partido Popular en la provincia de A Coruña, Diego Calvo, del coordinador de Medio Rural del PP de Galicia, Avelino Souto, y de la alcaldesa de Santa Comba, María Pose.