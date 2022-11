Rueda reivindica el papel de la economía social gallega

El rechazo de la demonización de la esfera privada y la apuesta por el sector de la economía social, que acumula más del 7 por ciento del producto interior bruto (PIB) en Galicia, con unos 850 millones de euros de balance anual. Estas fueron las dos reivindicaciones del presidente gallego Alfonso Rueda en el Día de la Economía Social Gallega.

Rueda confirmó que los presupuestos autonómicos para 2023, que están en tramitación en el Parlamento, llevan consignados unos 42 millones de euros, un “21 por ciento más”, para apoyar a este sector desde diferentes perspectivas: darle más visibilidad y crear más empresas y puestos de trabajo.

El presidente de la Xunta junto a la conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, asistió a la inauguración ayer de una jornada con motivo del Día de la Economía Social Gallega celebrada en el Edificio Fontán de la Cidade da Cultura, en Santiago, que es capital española de la economía social 2022.

En el acto, Rueda hizo un paralelismo entre la economía social y el Camino de Santiago, porque ambos tienen en común la “raíz humana”, la “solidaridad” y el “compromiso”. De igual modo, no reducen “todo a un balance de simples cifras”. “La riqueza producida por la economía social no se mide tanto en una cifra. Hay mucho también de igualdad, inclusión y solidaridad”, explicó.

En este contexto, defendió que los presupuestos que están en tramitación, que son “los más altos de la historia” de Galicia con más de 12.600 millones de euros, destinan “tres de cada cuatro euros” a los servicios públicos.

El objetivo, añadió, es tener “instrumentos para garantizar que, ahora que vienen mal dadas” con la inflación, la Xunta tendrá “recursos para intentar capear esta situación y ayudar a quien más lo necesita”.

No obstante, destacó que “esto no es solo, o no exclusivamente, de la esfera pública. “No nos sumamos a la demonización de la esfera privada (...) como si cualquier empresa tuviera como único objetivo el lucro y todo lo demás le diera igual”, explció. Por ello, Rueda apuesta por una “alianza entre lo público y lo privado”, porque los empresarios, especialmente los dedicados a la economía social, “buscan un buen resultado pero también otras muchas cosas”.

Por su parte, Lorenzana fue la encargada de inaugurar esta jornada en la Cidade da Cultura, que contó con múltiples entidades y firmas del sector, en sustitución del alcalde, Xosé Sánchez Bugal que estuvo ausente “por una indisposición”.

Lorenzana trasladó a todos los presentes que, sin la contribución de entidades como las cooperativas, las sociedades laborales y los centros especiales de empleo, el mundo “sería, sencillamente, un poco peor”. Y esto es así porque, frente a la crisis, la economía social “resiste y crece”, gracias a que “ponen a las personas en el centro” de sus actividades.

PROTESTA DEL CONSORCIO GALEGO DO BENESTARA A las puertas del Edificio Fontán, Rueda fue recibido por una protesta del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar convocada por el sindicato CNT y enmarcada en la huelga que, desde septiembre, afecta a servicios como las escuelas de la ‘Galiña Azul’ y centros de día. Denuncian el “fraude de ley” en la contratación y el “abuso de la temporalidad” por parte de la Xunta.