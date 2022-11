Rueda y Pontón tildan como decepcionante la cumbre lusa, sin avance en el AVE Vigo-Oporto

En algo están de acuerdo el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la líder nacionalista, Ana Pontón: la XXIII Cumbre Ibérica celebrada el viernes en Viana do Castelo fue “decepcionante”, pues no se concretaron en ella avances en la conexión de alta velocidad Vigo-Oporto.

Rueda lamentó este sábado no tener una mayor “concreción” sobre el asunto, pues era algo que esperaban. Sin embargo, “nada”, bajo su punto de vista, ha sucedido.

“Había un tema central que todos identificábamos como tal y que no mereció ninguna atención, sobre todo por parte del Gobierno español. Los 29.000 euros consignados en el presupuesto (estatal) ya indicaban cuál podía ser el resultado, pero esperábamos que la cumbre se usara para avanzar, para superar esa inconcreción y para decir cuándo y cuánto. Pero para nada”, lamentó, en relación a la infraestructura ferroviaria.

“El Gobierno español no tenía ninguna intención, ni ganas, y el resultado es absolutamente decepcionante”, sentenció en el día de ayer el presidente gallego. De hecho, resaltó que resulta “muy difícil” decir “algo” que “realmente” Galicia “pueda aprovechar” de esa cumbre, cuya “duración cortísima” lamentó, al igual que la “falta de preparación evidente” por parte del Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez, pese a estar el presidente y varios ministros.

EL BNG CULPA A LA XUNTA. En la misma línea, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, aseguró este sábado que la cumbre fue “decepcionante para Galicia”, pues se dejó de lado ese AVE Vigo-Oporto que supone una infraestructura “estratégica para el futuro de Galicia”, a su modo de entender.

Pontón señaló que debería haberse concretado la conexión y su operatividad para el año 2030 y “lo único que anunció Sánchez y porque se le preguntó, es que se va a hacer un estudio”. “Ya llevamos cinco estudios y cuatro millones de euros invertidos. Lo que se necesita es voluntad política y un compromiso claro” con una línea que es “estratégica” para Galicia.

Ahora bien, la líder nacionalista criticó también la actitud de la Administración autonómica, no solo de la central. Así, lamentó que la responsabilidad de este “fracaso” no solo sea cosa del Gobierno central, sino también de la Xunta, “incapaz de defender los intereses de los gallegos y hacerlos valer ante el Ejecutivo estatal”.

“De nada vale que el presidente Rueda se queje el día antes de que no lo invitan cuando es resultado de su falta de peso político, de su incapacidad para hacer valer la defensa de los intereses de este país. No es más que otra excusa para justificar su propia incapacidad”, aseguró. Además, le afeó no contar con una estrategia para potenciar las relaciones con Portugal.