San Ramón y Busqué presentan sus proyectos para Podemos Galicia con la mirada puesta en volver al Parlamento

Borja San Ramón, cabeza de lista de Tecer Podemos, y Gonzalo Busqué, líder de la candidatura Rexurdir Podemos han presentado sus proyectos organizativos para Podemos Galicia con la mirada puesta en el Parlamento de Galicia, donde aspiran a devolver a la formación.

Ambos candidatos han acudido este sábado a la IV Asamblea Cidadá Galega, celebrada en Santiago de Compostela y donde --junto a otros compañeros-- han expuesto y debatido ante los militante su idea de partido.

Para San Ramón, esta asamblea “no es el final de las primarias, sino el comienzo” y supone otro paso para que la formación “esté preparada para el próximo ciclo político y pueda afrontar los retos con las máximas garantías”.

“El objetivo de Tecer Podemos es aumentar los ayuntamientos de izquierda en este país. Conseguir candidaturas en el máximo número de ciudades y pueblos de este país y que eso nos sirva de acicate para preparar un proyecto que nos sirva para volver a la Xunta y al Parlamento de Galicia”, ha señalado.

El actual secretario de organización se muestra “convencido” de que sin ellos en la Cámara gallega “no va a haber cambio político en este país”. “Creo que es un día para abrir un nuevo tiempo y para que Podemos Galicia vuelva a donde tiene que estar”, ha incidido.

Respecto a su proyecto, ha avanzado que continuarán trabajando en la misma línea de estos pasados años. “Recogimos una organización en 2018 con seis círculos y los aumentamos por decenas. En las últimas primarias municipales se presentaron casi 200 personas de toda Galicia en 50 ayuntamientos”, ha explicado.

APOYO DE MONEDERO A REXURDIR

Preguntado por el apoyo del fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, a la candidatura de Busqué, San Ramón ha recordado que en su lista está Verónica Hermida, “que está en el ejecutivo de Ione Bellarra”.

“Yo me presento a coordinador de Podemos Galicia y lo que me interesa es preparar un proyecto para Galicia, para volver al Parlamento. Tenemos el apoyo de la mayoría de candidatos a las municipales, de los círculos de la organización, y a mí es el apoyo que me importa, que es para lo que me presento”, ha zanjado.

Por su parte, el número uno de ‘Rexurdir Podemos’ califica de “ilusionante” contar con el apoyo del ex dirigente de la formación morada. “Nos dice que estamos en el buen camino. El reconocimiento de Monedero es el reconocimiento a una línea política de cambio”, ha señalado.

Busqué afirma que su propuesta representa el “cambio necesario” para Podemos Galicia. “Hace falta cambiar un futuro que se parece mucho a la oscuridad. Tenemos que llevar un camino de esperanza y contar con la gente que dio vida a Podemos. Tienen que prevalecer las ideas sobre los intereses personales”, ha argumentado.

Apunta el candidato que la formación está ante “un momento trascendental” en el que es preciso una renovación, “no de caras, sino de ideas”.

Busqué apuesta además por acabar con el “trampantojo” que hace la otra candidatura “al plantear cosas que no son reales”. “Hablan de muchos círculos pero solo están el papel. Venimos aquí para cambiar esta realidad y tener un futuro para Podemos Galicia”, ha afirmado.

UNIRSE AL PROYECTO DE YOLANDA DÍAZ

Por último, el líder de ‘Rexurdir’ también ha abordado la posibilidad de concurrir junto a otras formaciones a futuros comicios, como harán en A Coruña junto a Izquierda Unida. Busqué se ha mostrado favorable a confluir, “siempre que no suponga la desaparición de Podemos”.

“Siempre estaremos de acuerdo con la unión de la izquierda, pero esa unión no puede significar la desaparición de Podemos como organización. Y eso incluye también las elecciones autonómicas y las nacionales”, ha deslizado.

Al hilo de esto, ha matizado que “no se trata, solo, de un mensaje para Yolanda Díaz, que está ahí porque la puso Podemos”. “Tenemos mucha ilusión en que sea una candidatura que sume, y que no reste, y para sumar, tenemos que estar ahí”, ha aseverado.