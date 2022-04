Sánchez y Feijóo entran en el combate cuerpo a cuerpo

Aún sin renunciar a la presidencia de la Xunta y los deberes que ésta conlleva, Alberto Núñez Feijóo ejerce ya a todos los niveles como líder del Partido Popular. La hoja de ruta para su relevo en San Caetano está ya marcada, y la proyección como líder de la oposición a nivel nacional le da un altavoz mediático que diluye su papel como protagonista enla política gallega. El de Os Peares ha completado su aterrizaje en la pista de la política estatal y prueba de ello es que, tras unos días de gracia, el combate dialéctico con el presidente del Gobierno ya ha entrado en la fase del cuerpo a cuerpo.

Tras su elección como líder del PP en el Congreso de Sevilla, Feijóo visitó en La Moncloa a Pedro Sánchez el pasado día 7. Del encuentro no salieron acuerdos concretos, pero sí la disposición de ambos políticos a reconducir las relaciones entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición. Uno y otro remarcaron la cordialidad del encuentro, en el que Feijóo ya dejó claro daría la batalla por la rebaja de impuestos que pide al Ejecutivo. El líder del PP ha repetido su mensaje todos los días, pero hasta ayer el presidente Sánchez no se había arremangado para la faena de hacer frente y dar respuesta a quien ahora es su principal adversario político, al que las encuestas sonríen desde su desembarco en la sede de Génova 13.

En una entrevista en Antena 3, Sanchez atacó a Feijóo por tres flancos: el primero, la corrupción; el segundo, por su propuesta de rebaja fiscal; y el tercero, por el pacto con Vox en Castilla y León. Los dos primeros los sintetizó en una frase: “El impuesto más caro que pagan los ciudadanos es el de la corrupción”. Sánchez aludió directamente al caso de las mascarillas en Madrid y reprochó el silencio del líder de los populares sobre este asunto. “Yo, a la dirección nacional del PP aún no le he escuchado decir absolutamente nada de lo que estamos viendo en Madrid”, espetó Sánchez, quien invitó a los dirigentes del nuevo PP a ser “conscientes” de que la corrupción los “desalojó” de La Moncloa.

Dicho esto, dejó claro que no está dispuesto a aplicar la rebaja impositiva que le pide el todavía presidente de la Xunta. Bajar impuestos de manera generalizada, dijo, “no es un proyecto de país” porque los profesionales sanitarios, la educación o las pensiones se pagan con el dinero que se recauda. “Si una lección ha dejado la pandemia es que el estado del bienestar es la piedra angula de la cohesión social y territorial de este país”, abundó. Luego argumentó que, además, el PP propone bajar los impuestos cuando está en la oposición, pero no lo hace cuando le toca gobernar.

No tardó en contestar Feijóo. En una visita al centro de salud de O Porriño, se mostró “sorprendido” de que Sánchez se “ría” de la propuesta de rebajas fiscales para afrontar la inflación de casi el 10%, que es el “impuesto más injusto y el que realmente disminuye la capacidad adquisitiva de rentas medias y bajas”, aseveró. “Con un 10% de inflación, un presidente del Gobierno que no baje los impuestos es que no tiene corazón y no le interesan las gentes que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Por tanto, me sorprende que un presidente del Gobierno se ría de una propuesta que están esperando la mayoría de los ciudadanos españoles”, declaró Feijóo.

A renglón seguido, Feijóo contrapuso el modelo económico del P Pr, centrado en las rebajas fiscales a los ciudadanos con el que defiende el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, de “más impuestos”. “Por tanto, hay dos modelos de políticas económicas. El modelo de la política económica de más impuestos, más recaudación y más deuda y más déficit lo que genera es pobreza y al final la pobreza afecta más las rentas medidas y bajas que a las rentas altas”, avisó, para añadir que el impuesto “más injusto” es la inflación porque disminuye la capacidad adquisitiva de las rentas medias y bajas.

Además, ha subrayado que hay “dos tipos de políticos”: “los que viven a costa de los ciudadanos, subiéndoles los impuestos y dejándoles un pufo con una enorme deuda pública”, y los políticos que “pretenden que los ciudadanos decidan mayoritariamente dónde gastan su dinero e intentan no dejarle un pufo de un incremento exponencial de la deuda pública”.