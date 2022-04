Sanidade alerta de una mayor prevalencia de la variante BA.2

El sublinaje BA.2 de Ómicron, conocido popularmente como la variante ‘silenciosa’ del Covid-19, se convertirá en cuestión de semanas en la cepa dominante en toda España. El Ministerio de Sanidad ha pronosticado ese cambio de tendencia que ya se ha producido en otros países de nuestro entorno, aunque no cree que suponga un problema para la salud pública superior a su antecesora.

Sobre esta cuestión, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña explicó este martes que en Galicia existe un “predominio cada vez más alto” de la variante BA2 de Ómicron, mientras que “todavía” no se han detectado casos de la XE, considerada la más contagiosa hasta la fecha y que consiste en una com-

binación de los linajes BA.1

y BA.2, los dos tipos de

Ómicron más extendidos.

Así lo ha manifestado en el marco de una visita a Moraña este martes a preguntas de los medios sobre la situación de la pandemia en Galicia, sobre lo que ha admitido que ve “con preocupación lo que pasa en Galicia, España y el mundo”.

Tras apuntar que lo suce-dido en la ciudad china Shanghái, confinada por la Covid-19, “parece que tiene que ver con la variante Ómicron” conocida y relacionada con la situación de aumento de contagios en el mes de enero, la Xunta está “pendiente de las variantes”.

Al respecto, Comesaña incidió en que “no hay grandes novedades en el seguimiento de las variantes”, para explicar que en la Comunidad gallega se secuencia “un número importante de muestras”. “Sabemos lo que está circulando. Estamos en el patrón europeo, con un predominio cada vez más alto de la BA.2, sin que haya la denominada XE todavía en Galicia”, dijo.

Además, incidió en que prosigue el proceso de vacunación, en especial de niños. “Seguimos vacunando de modo ininterrumpido, ofertando la vacunación”, indicó, a quien no la ha recibido hasta ahora, porque la oportunidad “siempre está disponible”.

“Nos vamos acercando a la convivencia normal con el virus, que no a la desaparición, que lamentablemente no se va a dar”, indicó el titular de Sanidade, que puntualizó que en Galicia se siguen “monitorizando los casos positivos”, tanto los que están declarados oficialmente, “que están en número preocupantes”, y de los autotest -aunque no se declaran- que la gente hace en casa. “Vemos que siguen aumentando”, añadió. “Tenemos que ir normalizando el comportamiento general”, dijo, pero “siempre” con especial vigilancia de los más vulnerables.

En especial, el conselleiro de Sanidade se ha referido a los datos de ingreso en Galicia para destacar que “más de la mitad de ingresados” lo están “con Covid y no por Covid”.

el paxlovid Sobre el tratamiento con el antiviral Paxlovid en Galicia, Comesaña apuntó la “previsión de llegada en próximas semanas de más fármacos”. Afirmó que por el momento es pronto para ver los resultados clínicos.