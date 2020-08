Sanidade limita as visitas a hospitalizados da área de Vigo pola evolución da pandemia de COVID

A dirección da área sanitaria de Vigo informou este venres da decisión de restrinxir as visitas aos pacientes hospitalizados debido á evolución da pandemia de coronavirus, e permitirá un único visitante aos ingresados sen COVID, mentres que as visitas a pacientes con esa infección limitaranse a "situacións excepcionais".

Así, a área sanitaria de Vigo, con 134 casos activos de coronavirus (aínda que só dous son pacientes hospitalizados, e ningún en UCI), convértese na segunda de Galicia na que se reactivan esas restricións, despois da Coruña (que ten 618 dos 1.053 casos activos da comunidade autónoma).

Segundo lembrou o Sergas, dentro do Plan de Reactivación Asistencial no ámbito hospitalario após o máis duro da pandemia, contemplábase a adopción de determinadas medidas para protexer a pacientes e traballadores sanitarios se fose necesario.

É por iso que, aínda que o réxime de visitas e acompañamento normalizouse, con medidas de prevención e distancia interpersoal, dada a evolución dos brotes, Sanidade optou por limitar novamente as visitas a persoas hospitalizadas nesta área.

RESTRICIÓN DE VISITAS

Así, para os 'pacientes non COVID' permitirase unha única visita ou acompañante, preferiblemente menor de 70 anos de idade e que non presente síntomas respiratorios. No caso dos 'pacientes COVID', limitaranse as visitas a "situacións excepcionais", empregando o equipo de protección adecuado e, "sempre que sexa posible, permitirase o acompañamento ao final da vida".

Con respecto ás consultas externas, probas diagnósticas, hospital de día xeral e oncohematolóxico, recoméndaselles aos pacientes acudir cun único acompañante e só en caso necesario (menores, persoas dependentes, etc.).

En todo caso, insistiron fontes de Sanidade, será necesario garantir o mantemento da distancia interpersoal, a realización de hixiene de mans por parte de pacientes e acompañantes ao entraren e sairen das unidades de hospitalización e demais instalacións, e o uso de máscara. EUROPA PRESS