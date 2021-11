Sanidade prescribe ao seu persoal reunións de paseo

A Consellería de Sanidade quere ser modelo en fomento de estilos de vida saudables e, en breve, comezará un programa piloto cos seus propios traballadores do edificio administrativo de San Lázaro, en Santiago de Compostela. Así, entre outros cambios, impulsará un plan para que as reunións entre dous ou tres traballadores, que ata agora se realizaban arredor dunha mesa, pasen a facerse dando un paseo. Tanto polo interior do edificio como nos seus exteriores, con zonas verdes. Tampouco está de acordo coa venda de produtos altos en azucres e graxas nas máquinas de vending do seu edificio, nin co sedentarismo, así que o seu novo plan, que xa está en marcha noutros edificios do Goberno galego, incidirá en distintos aspectos para apostar pola saúde.

Tal e como indica Sanidade nunha nota de prensa, a Dirección Xeral de Saúde Pública porá en marcha este proxecto piloto co obxectivo de “incrementar o control sobre a saúde persoal, ademais de favorecer a produtividade e a competitividade das empresas”. Deste xeito, a iniciativa ten catro piares básicos sobre os que incidir.

ALIMENTACIÓN En primeiro lugar, a mellora dos hábitos alimentarios mediante o consumo de froita fresca no almorzo. Unha alternativa que fomenta o desenvolvemento de habilidades e responsabilidades vencelladas á xestión da saúde, o autocoidado e o desenvolvemento persoal.

Ademais, e de xeito complementario, haberá unha liña de traballo paralela a través da intervención da oferta alimentaria coa que conta este edificio. Así, haberá unha diminución do contido de alimentos e bebidas ricos en ácidos graxos saturados, ácidos graxos trans, sal e azucres. Sobre este particular, incidiuse na oferta das máquinas de vending, emprazadas nos edificios públicos da Xunta, e non só de Sanidade, indica a nota.

MÁIS EXERCICIO Ademais da alimentación, o plan piloto traballará, dentro do programa Chanzo a Chanzo coida a túa saúde, coa sinalización do edificio, “nos puntos de toma de decisións (ascensores, escaleiras e corredores)”, mediante carteis adhesivos ”moi vistosos con diferentes mensaxes que animan a tomar as decisións máis activas e, polo tanto, máis saudables en cada momento”. A acción xa está implantada en varios edificios da rede sanitaria do Sergas e implica subir a pé polas escaleiras, entre outros aspectos.

Pausas e reunións activas O plan, ademais, insta a desenvolver Pausas activas, co obxectivo de ofertar a realización de descansos activos, e Reunións en ruta, que consiste en establecer rutas interiores e exteriores de 20-30 minutos para a realización das reunións de 2 ou 3 persoas camiñando,para substituír os encontros sedentarios.

O edificio administrativo de Sanidade en San Lázaro, contará con cinco percorridos diferentes: dous no seu interior, e tres polas inmediacións do exterior. Estes percorridos estarán sinalizados e poderanse pedir na aplicación de reserva de salas de reunións.