Santiago es la nueva capital de la economía social, que supone el 7 % del PIB gallego

La economía social, esa gran desconocida que cada vez tiene una mayor relevancia en el PIB gallego y nacional y que supone una auténtica salvación para muchas personas que, tras la crisis del covid, han perdido sus empleos, así como para jóvenes emprendedores que no quieren dejar su tierra. Pero, ¿qué es realmente la economía social? Para muchos puede conocerse por otro nombre: economía solidaria, que pasa por iniciativas socioeconómicas y culturales que se basan en el trabajo colaborativo de las personas y en la propiedad colectiva de los bienes utilizados.

En otras palabras, más comprensibles, la economía social tendría un sentido comunitario, con el objetivo de favorecer el desarrollo social por encima de primar el lucro o el enriquecimiento particular de los propietarios. Además, se encuentran impulsada y movida por valores tan universales como la solidaridad, la equidad, la sostenibilidad y la inclusión de los sectores más desfavorecidos, en línea con la igualdad.

Con unos principios tan maravillosos, ¿cuál es a día de hoy su verdadero problema? Que pese a representar el 7 % del PIB gallego y el 10 % del nacional, no está lo suficientemente visibilizada. No es que no resulte atractiva para los jóvenes, sino que muchas veces se desconoce que existe. Y, para ponerla en valor, Santiago jugará desde ya un papel fundamental, al convertirse en la capital oficial de la economía social en España, tomando así el relevo de otras como Teruel o Toledo.

La primera iniciativa fue la que tuvo lugar ayer en el edificio Zinc de la capital, donde se presentó el Manifiesto por la economía social, con la presencia de importantes personalidades, como la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz; el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; y la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez.

RESPUESTA A LA CRISIS DEMOGRÁFICA, LA EMERGENCIA MEDIOAMBIENTAL Y AL RETO DE CUIDADOS. Yolanda Díaz fue la encargada de la lectura del Manifiesto, sobre el cuál se mostró tremendamente orgullosa, pues “cada uno de los puntos que incluye están elaborados por representantes de los diferentes sectores que componen la economía social”. Además, dejó entrever su satisfacción porque su ciudad natal, Santiago, tenga el honor de ser desde ya la capital oficial de la economía social española.

“A veces la realidad coopera con el deseo y eso es lo que nos trae hoy (por ayer) a Santiago”, subrayó Díaz, que señaló que el verbo ‘cooperar’ no estaba elegido al azar, sin que venía a colación de una economía social “cooperativa”, ya que este tipo de economía es “participativa, democrática, horizontal e igualitaria”.

En opinión de la también ministra de Trabajo, “desde la diversidad nacen las mejores iniciativas y la economía social es la mejor prueba de ello”, porque es capaz de dar una “respuesta cohesionada” a las preguntas que cada día se plantea el país: la crisis demográfica, la emergencia medioambiental, el reto de los cuidados y el cambio en nuestras vidas a raíz de la digitalización.

En concreto, Díaz destacó que el sector de la economía social engloba en España más de 43.000 empresas, 2,2 millones de empleados directos e indirectos y el 10 % del PIB. Así, consideró que teniendo en cuenta la gran apuesta que se hace por el Turismo, que representa el 12 % del PIB, también debería seguir apostándose por esta economía. Y es que, salientó, “las cifras no son solo cifras, sino que hablan de empresas, trabajadores, inclusiones...”, afirmó.

Para la vicepresidenta segunda, Santiago es, como decía Otero Pedrayo, “la aldea más grande de Europa”. Y gracias a la economía social y a esa característica de ‘aldea’, consiguió durante décadas generar “riqueza, emprendimiento y empleo de calidad”. Desde cooperativas agrarias hasta confrarías de pescadores, pasando por mutualidades, asociaciones y fundaciones. Todas, para la ministra, “se desarrollan en Galicia de la mano de la innovación, la eficiencia económica y la responsabilidad social”.

Precisamente, dentro de la responsabilidad social gallega, aunque también de la española y la europea, se encuentra un reto fundamental: el cuidado de los mayores. En este sentido, Yolanda Díaz destacó como fundamental el PERTE de la economía social y de cuidados, vinculado al plan de acción de la economía social y dotado de un presupuesto de más de 800 millones de euros.

Desde su puesta en marcha ya nada será igual, pues se situará la economía social y de cuidados en el centro de actuación. Algo primordial para Galicia, dijo la vicepresidenta segunda, ya que para nadie es una sorpresa que la comunidad se encuentra tremendamente envejecida y es importante “aprovechar para modernizar los cuidados, aplicar nuevas prácticas de digitalización al cuidado de los mayores y poder avanzar en otras fórmulas más allá de las clásicas residencias, que pueden pasar por los cuidados en casa”.

ESPECIALMENTE IMPORTANTE EN GALICIA. “En Santiago, la economía social tiene un peso específico superior a la media de Galicia: 96 cooperativas y 69 sociedades laborales”, destacó, por su parte, el alcalde compostelano, Xosé Sánchez Bugallo, que se mostró orgulloso de que la ciudad haya sido elegida como capital de la economía social este 2022. Así, destacó que “Santiago representa en Galicia un poco menos del 4 % de la población y un poco más del 5 % del PIB gallego, siendo sede del 7 % de las cooperativas y de entre el 13 y el 15 % de las sociedades laborales”.

En la misma línea, la conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, subrayó que Santiago se ha ganado el convertirse en capital de la economía social, ya que Galicia encaja perfectamente en ese modelo, porque se adapta “muy bien” a los valores y principios que definen al pueblo gallego: “solidaridad y resiliencia”. “La crisis del covid puso de relieve la necesidad de poner a las personas en el foco de todas nuestras acciones, lo que encaja especialmente bien con la economía social”, afirmó.