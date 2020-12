Sargadelos ficha como asesora externa á exdirectora de Zara Home, Eva Cárdenas

O Grupo Sargadelos fichou como asesora externa á que fora directora da tenda de artigos de deseño, fogar e decoración de Inditex, Zara Home, Eva Cárdenas.

Aínda que fontes de Sargadelos non confirman a noticia, outras fontes próximas á empresa si detallan que Eva Cárdenas xa visitou as instalacións da fábrica en Cervo (Lugo) para achegarse á realidade do grupo.

Estas fontes destacan a aposta de Sargadelos polo talento e enmarcan a fichaxe na intención do grupo de saír a novos mercados.

E é que Eva Cárdenas, parella do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dirixiu Zara Home desde a súa creación en 2003 até o 2018, tempo no que a marca logrou estar presente en 75 mercados.

SANTIAGO. EUROPA PRESS