Currículo de Neves Seoane

CIAR. A responsable do Centro de Investigación Aeroportada de Rozas (CIAR), Neves Seoane, estudou no Instituto Celso Emilio Ferreiro de Celanova, de onde é natural, e fixo o primeiro ciclo de Física en Santiago de Compostela. Seoane, á que este periódico atribuille na edición de onte datos erróneos sobre o seu currículo, licenciouse pola Universidade de Oviedo coa especialidade de Atmósfera. Leva no INTA dende o ano 2010, como especialista en atmósfera en ensaios cun dos avións do INTA, e especializouse en instrumentación. Logo pasou a traballar para o proxecto da Creación do CIAR, especializándose en avións non tripulados e en centros de ensaios. Seoane Vieira é funcionaria de carreira dende o ano 2019, acadando unha praza de Científica Superior da Defensa, con destino en Lugo.