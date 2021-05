Se desploman las temperaturas pero la DANA que amenaza buena parte de la península no llegará a Galicia

Cara y cruz en apenas unas horas en Galicia. El calor que se registró el miércoles tendrá continuación este jueves durante la mayor parte de la jornada con un ligero ascenso de temperaturas que se sitúan por encima de los 30 grados en varias zonas de Ourense y el sur de Pontevedra en las horas centrales. De acuerdo con los datos que aporta meteogalicia se mantendrán por encima de los valores marcados ayer cuyas máximas en Arnoia y Ourense ciudad fueron de más de 27 grados mientras que Leiro y Castrelo do Miño también pasaron de 26. a las once de la mañana de este jueves ya había temperaturas que superaban los 21 grados en las cuatro provincias, con A Coruña liderando las máximas.

Esta situación de bonanza sufrirá un cambio brusco durante la noche con la entrada de un frente frío que dejará los cielos cubiertos, con lluvias en el noroeste. Una circunstancia que continuará durante la mañana del viernes sobre la comunidad autónoma, así que comenzará la jornada con cielos cubiertos y alguna lluvia débil. Con el avance del día se irán abriendo claros, con la posibilidad de algún chubasco aislado y ocasional en la mitad este de la geografía gallega.

El sábado, siempre de acuerdo con las previsiones de Meteogalicia, será una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, debido al aire frío situado en las capas altas de la atmósfera. “Así, los cielos estarán parcialmente cubiertos, con chubascos ocasionales. Las temperaturas sufrirán un ligero descenso, con máximas en valores fríos para la época del año, ya que en muchas localidades no superarán los 15º C”, señalan los expertos el centro que depende de la Consellería de Medio Ambiente. “El domingo Galicia queda en una zona de transición entre las altas presiones situadas sobre la península Ibérica y la borrasca al oeste de Irlanda, con régimen de vientos del oeste. Así, comenzaremos la jornada con nubes bajas y con el avance del día se irán abriendo grandes claros”, completan la previsión para el fin de semana.

LA DANA QUEDA LEJOS. Precisamente el domingo está previsto un cambio sustancial en España, que lleva diez días con tiempo veraniego, con la llegada de una masa de aire frío que sufrirá un descolgamiento dando lugar a una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA). Esta masa de aire frío se situaría al suroeste de la península y se acercaría a nuestro territorio por el Golfo de Cádiz, según avanza desde la Agencia Estatal de Meteorología. “El sudeste de la península podría ser la zona más afectada por este episodio de DANA (Andalucía, Región de Murcia, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana). No se descarta que las lluvias alcanzaran puntualmente intensidades torrenciales. También será probable que estén acompañadas de tormenta en Andalucía, Ceuta y Melilla durante la tarde del domingo, refleja www.eltiempo.es.

No obstante, aclaran, que “ante una situación de DANA la previsión puede tener grandes modificaciones en las próximas actualizaciones ya que la posición exacta del embolsamiento de aire frío determinará la zona donde se produzcan las precipitaciones, así como la intensidad de éstas. Aunque los principales modelos indican la formación de la DANA aún no hay un convenio entre la situación prevista la el domingo. “Mientras que el modelo GFS sitúa la DANA más al suroeste, alejada de la península, el modelo de alta resolución del Centro Europeo señala un episodio de lluvias intensa. Este es uno de los modelos del Centro Europeo que presenta un escenario más inestable, por lo que tratando estadísticamente la información del pronóstico, la probabilidad de que se produzcan grandes cantidades de lluvias no es muy alta por el momento, está entre el 30-40%”, insisten desde www.eltiempo.es