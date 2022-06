Se estrecha la alianza entre las patronales a las dos orillas del Miño

Se estrecha la alianza patronal galaicolusa. La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha entrado a formar parte del Consejo Estratégico de la Confederación Empresarial de la Región de Minho (Confminho), organización que aglutina a las doce principales asociaciones empresariales de la región portuguesa de Minho, que acaba de crear este órgano consultivo para elaborar propuestas de decisiones, recomendaciones y/o opiniones para ser elevadas a la Dirección de la organización sobre asuntos de la correspondiente área de interés económico o empresarial, entre otros objetivos.

El ingreso oficial en el órgano asesor de Confminho tuvo lugar en el marco de una ceremonia celebrada esta tarde en Vila Nova de Famalicao, en la que hicieron lo propio y por la parte gallega la Confederación de Empresarios de Lugo (CEL), la Confederación Empresarial de Ourense (CEO) y la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), así como las Universidades de Vigo y la USC.

Por la parte portuguesa ingresaron o Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Galiza-Norte de Portugal (GNP, AECT), la Associação Empresarial do Minho (Aeminho), la Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E. P. E (AICEP), la Agência Nacional de Inovação (ANI), el Centro Regional de Braga da Universidade Católica Portuguesa, la Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM Alto Minho), la Comunidade Intermunicipal do Ave (CIM Ave), la Comunidade Intermunicipal do Cávado (CIM Cávado), el Citeve Tecnologia Têxtil, Cotec Portugal –Associação Empresarial para a Inovação, el Fórum Oceano– Associação da Economia do Mar, el International Iberian Nanotechnology Laboratory – (INL), el Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), el Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R., la Universidade do Minho, las personalidades José Gomes Mendes, Luís Braga da Cruz, Paulo Cunha y las empresas Impetus Portugal, Grupo Antolin, TINTEX Textiles y Valerius-Texteis.

Tras la toma de posesión de los miembros del Consejo Estratégico de Confminho y la firma de los compromisos de honor de sus representantes, se celebró la primera reunión del órgano consultivo en presencia del secretario de Estado da Economía de Portugal, João Neves, y el vicepresidente segundo de la Xunta, Diego Calvo, acompañado por el director xeral de Relacións Exteriores e a UE, Jesús Gamallo, entre otros.

El 18 de octubre de 2021 la CEG firmó en Braga un convenio de colaboración con Confminho –en aras de reforzar el desarrollo socioeconómico de la eurorregión Galicia-Norte de Portugal–, durante la celebración de la conferencia ‘Fondos Europeos: Miño e Galicia’, organizada por esta última organización empresarial y que contó con la participación de empresarios y agentes políticos gallegos y del norte del país luso para abordar las oportunidades que ofrece el marco financiero plurianual 2021-2027.