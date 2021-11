Se pondrán en marcha campañas formativas sobre tarjetas ‘revolving’

parlamento. La Comisión 1ª Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior del Parlamento de Galicia, aprobó por unanimidad la Proposición No de Ley del BNG para la puesta en marcha de campañas formativas sobre las tarjetas ‘revolving’, así como un sistema de mediación que permita a los perjudicados obtener la nulidad de los contratos o cláusulas abusivas y la devolución de las cantidades ilegalmente satisfechas. Las ‘revolving’ son un tipo de tarjeta en las que el titular puede disponer de un límite de crédito determinado, normalmente no muy elevado, que tendrá que devolver mediante el pago de una cantidad periódica y no limitada en el tiempo. Habitualmente el pago se realizará mediante cuotas fijas que, en la mayor parte, afrontan el abono de intereses y solo en una reducida cuantía al importe del principal prestado. E.P.