Seco no ve motivos para el expediente y reafirma su voluntad de continuar

Continúa la polémica en el seno del PSdeG en relación al ‘caso Martín Seco’, quien declaró en la jornada de ayer que que su intención es continuar en la Cámara autonómica hasta que finalice la legislatura al no ver “motivos” para ser expulsado del propio PSdeG y entender que no ha cuestionado las directrices de la dirección. Seco ha ido más allá al afirmar que, si los órganos internos no le avalan, acudirá “a la justicia”.

“No existen motivos para ese expediente, mi comportamiento es completamente intachable y no se corresponde con la realidad lo que pone. Creo que oyendo mi intervención se puede demostrar, y estoy esperando con toda la tranquilidad posible para que se analicen los hechos”, señaló el diputado en los pasillos de la Cámara gallega, en relación a su polémica intervención del pasado mes de septiembre que acabaría siendo el origen de la discordia. En aquella sesión, en la cual los socialistas votaron a favor de la Ley de áreas empresariales junto con el PP, Seco mostró un tono muy crítico con el contenido de esta norma desde la tribuna del hemiciclo, donde justificó el voto favorable porque así lo ordenaba “la dirección política del partido”.

Cuestionado más tarde acerca de si había mantenido conversaciones con el portavos parlamentario del partido, Luis Álvarez, aceca de todo este asunto y del informe que sustenta el expediente, Seco respondió que no tiene “ninguna comunicación” al respecto. “Ni ahora, ni tampoco anteriormente. En ningún caso se me reprochó mi actitud y esto y a la espera de, cuando se abra ese expediente, poder analizar qué pone el informe”, añadió este.

Confianza en la justicia. El aún diputado socialista también fue preguntado acerca del ambiente entre los compañeros del grupo, ante lo que ha defendido que existe una situación “de normalidad¨. En esta línea, afirmó que mantiene “toda la tranquilidad” y que desea continuar trabajando en el proyecto socialista, señalando más tarde que confía en que el asunto “se va a aclarar” y que los órganos del partido terminarán dándole la razón, ya que, según insistió, “no hay nada que justifique” su expulsión. “Esperaré a que se dilucide el expediente”, zanjó Seco, quien reiteró su confianza en los órganos internos del partido pero no cierra la puerta a tener que recurrir la “justicia ordinaria” para que se le de una razón que considera “más que evidente”.

reacciones. De igual forma, Seco no pudo evitar ser preguntado acerca de las declaraciones del secretario de Organización del PSdeG, José Manuel Lage, quien el pasado fin de semana declaró en rueda de prensa que “nadie está por encima de las normas”. “Comparto lo dicho, ahora el partido tiene que escuchar, ver las normas y esperar a que se haga justicia”, indicó Seco.

Quien también fue preguntado acerca de este asunto fue el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, aunque este optó , más bien, por echar balones fuera en vez de alimentar y avivar más las llamas de la polémica. “En sede institucional prefiero no contestar”, afirmó Formoso, quien tan solo hizo referencia a las propias declaraciones de José Manuel Lage para señalar que la “respalda y comparto absolutamente”.“El partido tiene unas normas y unos procesos y todos tenemos que respetar la decisión de la militancia, la voluntad de la militancia, cuando escoge a una dirección”, cerró Formoso.