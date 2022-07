Seis persoas feridas en cinco accidentes de tráfico producidos nas últimas horas en Galicia

SANTIAGO. EUROPA PRESS. Un total de seis persoas necesitaron asistencia sanitaria na madrugada deste domingo após verse implicados en cinco accidentes de tráfico en diferentes estradas galegas. No municipio pontevedrés de Silleda, unha colisión frontal entre dous vehículos na estrada N-525 deixou dúas persoas feridas. Segundo trasladou o 112 Galicia, o sinistro ocorreu ás 03,30 horas da madrugada deste domingo. Nese momento, varios particulares puxéronse en contacto coa central de emerxencias. En concreto, o choque produciuse nas proximidades do parque de bombeiros comarcal que, ademais, tiveron que acudir debido a que o impacto provocou o incendio da parte dianteira dun dos vehículos. Ademais dos bombeiros, acudiron até o lugar os servizos sanitarios para o traslado dos feridos, así como os axentes da Policía Local e da Garda Civil de Tráfico.

SAÍDA DE VÍA EN TOÉN. Tamén na madrugada deste domingo, o condutor dun vehículo tivo que ser liberado despois de sufrir unha saída de vía no municipio ourensán de Toén.

Segundo informou o 112 Galicia, o suceso produciuse sobre as 06,00 horas na estrada OU-0518, ao paso pola parroquia de Moreiras. Após coñecer o sucedido, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) deu aviso aos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, ao GES de Ribadavia e aos Bombeiros do Carballiño. Xa no punto, os medios desprazados liberaron ao condutor do turismo que, após ser excarcerado, foi atendido polos servizos sanitarios e posteriormente trasladado ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.

CAÍDA POR UN DESNIVEL EN GOMESENDE. Así mesmo, este domingo o 112 Galicia tamén tivo coñecemento esta madrugada doutro accidente na provincia de Ourense. Neste caso, na localidade de Gomesende. Alí, un vehículo caeu por un desnivel e chocou contra un poste de telefonía. A consecuencia do impacto, a condutora necesitou asistencia médica e tivo que ser evacuada ao centro médico máis próximo. Un veciño que observou o accidente desde a súa casa foi quen alertou ao 112 Galicia cando apenas pasaban uns minutos das 05,00 horas. Após ter coñecemento deste feito, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia informaron os servizos sanitarios, aos Bombeiros de Celanova, aos voluntarios de Protección Civil de Gomesende, aos axentes da Garda Civil de Tráfico e á empresa subministradora do servizo telefónico.

SAÍDAS DE VÍA EN LUGO. Por outra banda, na provincia de Lugo rexistráronse dous accidentes con feridos nas últimas horas. En concreto, en Taboada e en Quiroga. No concello taboadés, sobre as 06,00 horas, un vehículo saíuse da calzada cando circulaba pola N-540. Debido ao accidente, o ocupante do vehículo tivo que ser evacuado ao Hospital de Lugo. No caso do accidente de Quiroga, un vehículo saíuse da vía pola que circulaba e chocou contra tres vehículos estacionados nas proximidades do pavillón de deportes municipal, na Rúa Rego dá Silva. Segundo recolle o 112 Galicia, o sinistro produciuse ás 01,30 horas. Até o lugar dos feitos acudiron os medios de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para atender a un ferido, os axentes da Garda Civil de Tráfico e os membros do GES de Monterroso.

ATROPELO EN VIGO. Por outra banda, ás 20,30 horas deste sábado, un vehículo atropelou a unha persona que circulaba en patinete pola Rúa de Aríns, en Vigo, e deuse á fuga.

Foi o propio afectado quen chamou ao 112 Galicia para informar o accidente. Para prestarlle atención, os xestores do CIAE-112 deron aviso aos profesionais sanitarios, así como á Policía Local da cidade olívica.