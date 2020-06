“Sempre debería denunciarse e poñer o golpe na mesa. Basta xa!”

A Asociación Mirabal naceu despois de que Ana Saavedra López, presidenta, apreciara unhas carencias no referente ao tratamento das mulleres maltratadas, sendo ela vítima de violencia de xénero. “A min acoiteláronme e eu sigo oindo: “algo farías”. Recordo que todo o mundo me paraba pola rúa e me preguntaba como fixera para saír adiante”, di.

Ana comezou a axudar a vítimas de violencia machista no 2008, aínda que a asociación como tal comezou a funcionar no 2010, en Betanzos.

Na entidade contan con persoal calificado, entre eles psicólogos e terapeutas; e asimesmo poñen a disposición das vítimas programas de inserción laboral. Ofrecen acompañamento en todo o proceso; dende poñer a denuncia ante a Garda Civil ata a posterior celebración do xuízo rápido. “Temos que buscarlles un traballo; ao fin e ao cabo todas queren independencia para non ter que dar explicacións de onde gastan os cartos”, asegura. Tras angustiosas vivencias precisan de terapias para poder recontruír as súas vidas. “O maltratador durante moito tempo humillounas polo que hai que recompoñer a autoestima desa muller e a dos nenos, xa que o viviron en segundo plano”, explica.

En Mirabal atenden homes e mulleres, aínda que en dez anos só asistiron a dous varóns. “Trátase do 0,001%, pero hai quen está maltratado psicolóxicamente, case sempre, por denuncias falsas”, detalla.

No ano 2019 atenderon 152 casos de violencia machista. No que vai de ano a cifra sitúase nas 75 atencións; 23 casos con orde de fastamento dende que se decretou o estado de alarma. En concreto, o xoves 28 de maio atopáronse con cinco casos en apenas 24 horas. “O confinamento foi horroroso”, menciona. “É moi duro ter que dicirlle a unha vítima que cale e que aguante. ‘Que vai pasar con el, a onde vai ir ou teño que marchar cos nenos’ son algunhas das cuestións máis frecuentes. Viviron moita angustia”, destaca.

Dende a asociación, nunha situación normal, aconsellarían que se procedera coa denuncia. Pola contra durante estas semanas as palabras que tiveron que transmitir foron: “faite invisible”. Ata que chegou a pandemia Ana nunca tivera que decirlle a unha muller que aguantase a situación. “Rebentaba por dentro ao ter que actuar así”, declara con pesadume.

Moitas sufriron e sofren maltrato psicolóxico, o cal non está testificado. “É moi difícil demostralo pero hai que ter en conta que despois do psíquico pode haber un físico”, di.

As vítimas viven a diario con pánico e no momento da agresión optan polo silencio por medo ao que lles poida pasar posteriormente. “Se denuncian veñen por min”, é a frase coa que se atopa Ana a diario.

As denuncias si se poideron tramitar durante as semanas de estado de alarma. Por parte da Xunta ofrecéronse hoteis para as afectadas, pero “elas tiñan medo de ir cos nenos a un sitio descoñecido”. “É complicado dicirlles que estean tranquilas se ti tampouco sabes onde van a mandalas”, revela. Ademais nas primerias semanas de confinamento tampouco se podía pasar dunha localidade a outra. Así elas continuaron co seu día a día e agora chegoulles o momento de reaccionar. “Ferínonas tanto con comentarios como “non vas a ir a ningún lado sen min ou non vales para nada” que realmente síntense culpables. Tamén hai que ter en conta que algúns fillos din: ‘mamá non denuncies’. Están nunha tesitura complicada con moitas dúbidas e en moitos casos acaban actuando segundo o que lles din os pequenos”, comenta con certeza.

A franxe de idade das afectadas vai dende os 22 anos ata os 60. Moitas proceden do rural onde se tende a potenciar ao home e estigmatizar á muller. “Algunhas non teñen carné ou viven en aldeas pequenas polo que non teñen maneira de chamar a atención ou contar o que está pasando”, afirma.

No O16 e no teléfono da Xunta atenden psicolóxicamente as 24 horas do día e os 365 días do ano. En Mirabal colaboran activamente co xulgado de Betanzos e coa policía.

Ana considera que no que resta de ano “non vamos dar feito”. Xa están colapsados polo número de mulleres que aguantaron durante estes dous meses e agora queren unha nova vida”, enuncia.

A presidenta dá unha mensaxe de prosperidade ás vítimas de violencia machista. “Sempre hai que denunciar e poñer o golpe na mesa. Basta xa! O maltrato non é amor. Hai xente, entidades e centros de información á muller polo que non hai que ter medo para dicir ese necesario basta xa”, conclúe.