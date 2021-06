Sentencias, plagios y autores

Vivimos momentos en los que el poder judicial está expuesto a las críticas de los políticos, los medios de comunicación, e incluso de sus propios miembros, pues las desavenencias entre jueces y tribunales son a veces tan notorias que pueden llegar a dar la impresión de que las interpretaciones de los nítidos hechos parecen perder el contacto con los hechos mismos. Sólo los jueces pueden sentenciar e interpretar las leyes, pero los ciudadanos saben leer, consiguen muchas veces comprender lo que leen, e incluso se les puede tomar la lección para ver como lo han asimilado.

En este sentido es digno de comentario, por sus formas de argumentar, el Auto número 1312/2020 de fecha 18 de septiembre de 2020 del Juzgado de Instrucción nº35 de Madrid, en el que se decide el sobreseimiento provisional y el archivo de una posible causa penal contra FT (Fulano de tal), pues no se debe reproducir su nombre para salvaguardar su derecho a la intimidad y a la defensa de su imagen. Y también lo es el Recurso de Apelación 1154/2020 de 23 de noviembre de 2020, de ese mismo juzgado.

Veamos lo que dice el auto, para compararlo con la realidad. Para empezar, se considera que hay sólidos indicios de que FT, de forma sistemática, se ha dedicado a plagiar desde el año 2005 hasta por lo menos el año 2015, diferentes artículos doctrinales en libros y revistas. Igualmente, conforme la pericia judicial encargada de forma expresa se considera acreditado de forma indiciaria que el investigado FT en 15 publicaciones, ha copiado literalmente varias páginas de artículos y libros de otros autores, sin citarlos expresamente.

La defensa del Sr. FT quiso impugnar las conclusiones del perito judicial, pero el juez no lo permitió, porque eso correspondería a un tribunal sentenciador y no al juzgado de instrucción. Todo parece ir por un determinado camino, hasta que llega el obstáculo, que consiste en negar que haya causa penal posible, ya que el artículo 270 del Código Penal considera que, para que fuese así, debería haber “ánimo de lucro” y, a partir de junio de 2015 “ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto”.

Se sostiene que el Sr. FT no ha obtenido lucro económico en casi todas las editoriales en las que publicó sus textos plagiados, excepto en un caso en el que, según ese auto cobró de una editorial una cantidad determinada por publicar un libro del que era autor MT (Mengano de tal), padre de FT. MT, autorizó que su hijo publicase un libro suyo y lo suplantase como autor, lo que no es lo mismo que donarle los derechos de autor citados. MT, como historiador, catedrático, rector, director general y miembro de la Academia de la Historia, cuyos estatutos le encomendaron desde su fundación velar por la verdad histórica contra falsarios y falsificadores de documentos, sabía perfectamente lo que era un plagio y lo que significa académica y jurídicamente, por lo que el argumento que parece querer defender el auto de que “plagiar al padre no es plagio” no se sostiene.

Pero para que el público comprenda el tema del lucro debería saber lo siguiente. Los títulos universitarios no dan empleo por sí mismos, ni generan lucro inmediato, pero sí pueden ser condición necesaria para acceder a la función pública y otros empleos: médico, arquitecto, abogado... Se dice en el auto que la jurisprudencia derivada del Auto de 20-11-2018 de la Audiencia de Lleida establece que el plagio de una tesis doctoral no es un delito por la falta de este requisito de buscar un beneficio económico. Pero centrémonos en los hechos.

Usted cursa una licenciatura, grado o máster, todo lo que técnicamente pudiese no servirle para nada, pero si quiere ser funcionario deberá haber obtenido limpiamente alguno de esos títulos para acceder al cuerpo correspondiente. Si usted quiere ser catedrático o titular de universidad, o profesor contratado doctor, no podrá hacerlo si no ha elaborado y defendido su tesis. Si usted plagia su tesis comete un fraude y ejerce un puesto para el que se requieren unos conocimientos de forma fraudulenta, igual que quien ejerce de arquitecto, médico o ingeniero con un título falso o comprado. Es evidente que en esos últimos casos algo debería tener que decir el derecho penal, pues ya no se trata de la autoría intelectual de un proyecto de obra, sino del ejercicio ilegal de una profesión.

Ya es usted doctor y quiere ser profesor funcionario. Deberá aprobar una oposición en la que será fundamental acreditar méritos con publicaciones. Sin título de doctor no hay plaza, en este caso, y sin publicaciones tampoco. Ambos son condición necesaria, aunque no suficiente, para lograr un puesto vitalicio remunerado con un sueldo público por muchos años. Ese sueldo se cobra en metálico, es una renta del trabajo y como tal tributa, y es una de las formas de lucro, junto al lucro mercantil o al cobro de rentas del capital, que tributan cada cual por su lado. Vender mercancías defectuosas es un delito, falsificar marcas comerciales también, aprovecharse y comercializar patentes derivadas de la investigación también, pero vivir 30 o 40 años de un sueldo público derivado de un cargo al que se accedió mediante un fraude documental continuado, no. Falsificar un cheque es un delito, también lo es falsificar un acta, o marcas y etiquetas de productos para cuya explotación no se tiene licencia; construir una torre de naipes marcados sobre la que se puede asentar una carrera académica, que genera beneficios salariales y otros indirectos, que derivan del prestigio que otorga: impartir curos y conferencias..., no. Y culminar una carrera académica como rector de una importante universidad pública partiendo de estos antecedentes parece que no merece sanción.

Y según el Recurso de Apelación 1154/ 2020 no la merecería porque en realidad no hubo plagios en el caso de FT, por las razones siguientes. a)- “porque no existe ningún tipo de normativa que sea de obligado cumplimiento a la hora de citar un texto “, (p.26), b)- porque: “cuando se está escribiendo una obra especialmente en el ámbito científico, no literario, es necesario servirse de todas o muchas obras relevantes de la disciplina, para confrontarlas, refutarlas o simplemente recopilarlas”; lo que puede llevar a “cometer errores de transcripción y de citación”, que haga que: “confluyan tanto fragmentos o párrafos citados, como los no citados”, todo lo cual no tiene la menor importancia si se incluyen otras citas del autor con el que confluye, en este caso FT.

FT nunca ha llevado a cabo plagio alguno, ni parece ser, según el recurso citado, ha tenido intención de hacerlo, ya que se ha limitado a utilizar “el acervo cultural generalizado con los datos que las ciencias aportan para el acceso al conocimiento por todos” (pp. 27/28) y como: “el concepto de plagio ha de referirse a las coincidencias estructurales básicas y fundamentales y no a las accesorias, añadidas, superpuestas o modificaciones no trascendentales”, no cabe sostener ese supuesta falta -si fuese algo-, ya que delito se concluye que no puede ser.

Podría ser objeto de apasionado debate saber cuál es la “estructura básica y fundamental del feudalismo”, por ejemplo, que sí podría ser objeto de plagio, y en qué se diferencia de estudios muy concretos, pero eso sería otro asunto. No lo es, sin embargo, el tratamiento que al plagio cometido por los alumnos da el Proyecto de ley de Convivencia y disciplina académica en la enseñanza universitaria, próximo a aprobarse, que en su art. 18-g considera falta muy grave el plagio, en todo o en parte, de obras intelectuales de cualquier tipo; y la falsificación, sustracción o destrucción de documentos académicos o la utilización de documentos falsos ante la universidad (art. 18-r). Pero claro, esto regirá para los alumnos, que pueden llegar hasta a ser expulsados por 10 años por cometer faltas graves o faltas leves tan curiosas como la ejecución de actividades que perturben mínimamente de forma leve el funcionamiento normal de la universidad, de alguno de sus servicios o de los centros adscritos a ella (art. 20-a). Si la precisión ha de ser una virtud en la redacción de las leyes, este artículo concreto consigue verdaderamente triturarla, pues saber lo que perturba mínimamente de forma leve el funcionamiento normal, más que al derecho, corresponde a la metafísica. No es que el legislador no sepa ser preciso a la hora de sancionar al alumnado, lo es cuando, rayando lo insólito, considera falta muy grave un hecho tan cotidiano como la posesión en el recinto universitario de armas u objetos peligrosos (art. 18-h). ¿Esto qué quiere decir, que debemos decirle a nuestros supuestos alumnos yihadistas que deben depositar el kalashnikov en la portería antes de entrar en clase? Porque da la impresión de que los alumnos pueden ir armados por la calle. Lleguen o no armados a la facultad, lo que sí está claro es que en la universidad las sensibilidades jurídicas parecen muy diferentes cuando se quieren aplicar a alumnos, profesores, o rectores como FT.