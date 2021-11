Sepides se impulsa con el talento de Santiago Novoa

Grupo SEPI. Desde el pasado agosto Sepides, parte del grupo público SEPI (dueño de Navantia o Correos) encargada del Desarrollo Empresarial, decidió impulsar esta vital faceta ligada al emprendimiento y la innovación con el fichaje de Santiago Novoa García, quien hasta diciembre pasado había sido director de Negocio Institucional de Abanca. Novoa, respetado por las empresas de la comunidad y uno de los mejores conocedores del tejido productivo gallego entró así a formar parte de la financiación corporativa y el capital riesgo público. Dirige el área de desarrollo de Negocio de la Actividad Empresarial de Sepides, y preside la sociedad de capital riesgo Sepides Gestión.

Está licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en la USC y Master of Business Administration, Postgraduado (Madrid). Cursos de Doctorado en Finanzas (Vigo), PDD Fintech & Digital Banking, Postgraduate (Madrid) y Advanced Economic Studies (Brujas-Bélgica).

Inició su trayectoria profesional en Caixanova, Caixa de Pontevedra y Bankinter, como director de la zona de Vigo, de Ourense y ejecutivo Banca Empresas en Ourense y Vigo en 1991. Posteriormente, desarrolló su andadura profesional como profesor asociado en la Uvigo, en Caixanova como director Territorial y director de Red Comercial, Negocio España & Europa; luego fue director ejecutivo de Banca de Empresas de Novacaixagalicia; director de Gabinete de Presidencia en Novagalicia y EVO; director de Negocio Institucional de Abanca; y Corporate Finance & M&A de One to One Corporate Finance desde febrero de 2021 hasta agosto. J. C.