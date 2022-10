Sesenta y cinco científicos de la USC, entre los más influyentes del mundo

Una vez más, la Universidade de Santiago demuestra el talento de su docentes. Un total de 65 investigadores e investigadoras de la institución compostelana se sitúan entre el 2 % de los científicos más citados e influyentes del mundo en 22 campos científicos y 176 subcampos. Así lo establece la base de datos elaborada por John P. La. Ioannidis de la Universidad de Stanford. En la anterior versión de este ranquin, de 2021, la USC había logrado situar a un total de 54 investigadores e investigadoras en la clasificación.

Un año más, el catedrático de Análisis Matemático Juan José Nieto, es es el investigador de la institución académica compostelana que aparece en una posición más destacada, seguido de la catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, María José Alonso.

“Es una alegría y un orgullo porque entrar en un ranquin es difícil, pero mantenerse lo es mucho más”, expresa Juan Nieto a EL CORREO tras conocer su posición en la clasificación.

Considera que este mérito es gracias a los modelos matemáticos que su equipo ha utilizado, tanto teóricos desde ya hace años hasta últimamente con los modelos epidemiológicos para luchar contra la epidemia del covid. “Creo que ha sido un poco lo que ha motivo ese impacto”, asegura.

Durante la pandemia trabajaron con la predicción de lo que podría suceder tanto en infectados como en camas hospitalarias y de la uci, la evolución de las distintas variantes del covid, etc.

En la actualidad está desarrollando un gemelo digital para el estudio de epidemias pasadas, “que esperemos que no las haya en el futuro, pero sería para estar preparados”. Ese gemelo digital consiste en una realización virtual que interactúa con el modelo real llegado el momento.

Que en el ranquin deStanford se incluya un selecto grupo de científicos de la USC da prestigio a la institución. “Esto nos posiciona muy bien a nivel nacional y también internacional. Es un ranquin de gran relevancia”, concluye.

una larga lista El resto de personas que integran la clasificación son: Andrés Baselga, Arturo López Quintela, Néstor Armesto, José Castillo, Juan Reboredo, Jesús Salgado, Miguel López, Alberto Cabada, Luis Botana, Jesús Romalde, Carlos Diéguez, Carlos Salgado, María Loureiro, E.G. Ferreiro, Ricardo Riguera, Francisco Orallo, Ángel Carracedo, C. Phillips, Pilar Bermejo Barrera, Carmen Álvarez Lorenzo, Juan lema, Rafael Cela, Christoph Adam, T. Dent, Manuel Vázquez, Rosana Rodríguez López, E. Zas, Alejo Carballeira, José Rivas, Gumersindo Feijoo, I. Rodríguez, María Teresa Moreira, Alicia Estévez Toranzo, M. Carballa, Massimo Lazzari, M. C Yebra-Biurrun, C. Pajares, Bahi Takkouche, Jorge Barros Velázquez, Abel García García, María Llompart, Alfonso Castiñeiras, Felipe Macías, Ángel Concheiro, José Benito Quintana, Gonzalo Vázquez, Rosario Rodil, Pedro Diz Dios, Ana Soto, Sara González García, Héctor Rodríguez, R. Méndez, Xosé L. Otero, Antón Martínez Cortizas, Marta López Alonso, Álvaro Goyanes, Juan Gestal, M.V. Lareu, Avelino Núñez Delgado, Lourdes Santana, Francisco José Ares Pena, María J. Matos y Salvador Bará.

base de datos con cerca de 200.000 científicos Esta es la cuarta versión que se publica de esta base de datos integrada por cerca de 200.000 científicos y científicas y que proporciona información estandarizada sobre citas, índice h, ‘índice hm’ ajustado por coautoría, citas a artículos en diferentes posiciones de autoría, así como un indicador compuesto. El conjunto de datos de esta versión del ranking en permanente actualización, se basa en la instantánea de 1 de septiembre de 2022 extraída de la base de datos Scopus.

los más citados en 2021 La clasificación incorpora una tabla específica con datos relativos a 2021 en la que aparecen 62 investigadores e investigadoras de la USC, algunos de los cuales no aparecen en la clasificación general que recoge datos de varias décadas. Se trata de Ricardo Villa Bellosta, Manuel Collado, Rubén Nogales, Carlos La. García González, Diego Peña, José L. Mascareñas, José Labandeira García, Patricia Cazón, Manuel Fernández Delgado, José M. Alonso Moral, Adolfo Figueiras, Ignacio García González, Sebastián Villasante, Cristina Castillo, Carmen Remuñán López, Juan Blanco, Stefania Barca, Mariana Landín y Francisco Caamaño Isorna.