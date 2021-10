Sete anos de cárcere por agredir a outro preso cunha barra do ximnasio

teixeiro. A sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña vén de condenar a sete anos de cárcere, por un delito de lesións agravadas, a un interno do centro penal de Teixeiro por agredir cunha barra metálica das que se usan para facer pesas a outro preso. O tribunal tivo en conta a agravante de multirreincidencia, pois xa fora sentenciado en tres ocasións por delitos de lesións. “Causou dolosamente lesións que menoscabaron a integridade da vítima e que requiriron tratamento médico e cirúrxico (...), pero, ademais, causaron un risco para a vida e un resultado de gran entidade lesiva”, salientan os xuíces, que destacan a saña coa que se utilizou a barra, “susceptible de matar a alguén”. O afectado, encargado do mantemento do ximnasio, declarou que o condenado atacouno cando lle recriminou que golpease coa barra un saco de boxeo. ecg