Sexpol: liberación política y liberación sexual

Si alguien quiere ser inteligente, pero no tiene ninguna idea original, tendrá dos opciones: resignarse, o atribuirse las ideas de los demás. Normalmente la gente se conforma con eso, y se consuela pensando que en la vida no se puede tener todo. Por el contario, hay algunos que se creen merecer la notoriedad, sin tener mérito alguno para ello. Esos son los que copian las ideas de los demás y se las apropian. Normalmente acaban por hacer el ridículo, o ante un juzgado, excepto que se dé el caso de que tengan la autoridad suficiente para decir lo que les apetezca en cualquier momento y convertirlo en doctrina en los discursos políticos y los medios de comunicación, como ahora ocurre.

En nuestro ámbito político se repiten ideas creadas en el pasado, y que tuvieron sentido en él, pero que al quedar fuera de contexto se convierten en palabras vacías, cuando no en meras caricaturas. Sin embargo esas caricaturas pueden contribuir a modelar el presente y condicionar el futuro, si quien las defiende, sin saber utilizar ningún argumento, dispone de la autoridad que otorgan los cargos políticos para imponer con la propaganda y las leyes diferentes tipos de realidad, como podemos ver cada día.

Éste es el caso de lo que en los años ochenta del pasado siglo se llamó sexpol. La sexpol fue a la vez una ideología y un movimiento de transformación social, que consiguió un cambio radical de la moral sexual y de la concepción de la persona, al hacer que triunfase la idea de que el nivel más profundo de nuestra identidad es nuestra sexualidad, y de que la liberación sexual y la liberación política y económica son totalmente indisociables. El gran pensador de esta teoría, que nació en los campus universitarios de las universidades más prestigiosas de los EE. UU. fue un octogenario filósofo alemán, Herbert Marcuse, quien se había tenido que exiliar de la Alemania nazi por ser judío, y que curiosamente trabajó muchos años para la CIA como experto en temas soviéticos. Sus dos grandes libros, que fueron los dos iconos de mi generación, fueron Eros y civilización y El marxismo soviético, éxitos en aquella España del franquismo final, en la que había muy poco marxismo y en la que también era muy escaso el eros.

Pero, como casi siempre ocurre en la historia del pensamiento, esta teoría venía de muy atrás, y en lo esencial había sido creada por otro autor, un médico llamado Wilhelm Reich (1898-1957), que había sido a la vez uno de los primeros psicoanalistas y un militante comunista, que acabó su vida en el exilio americano a causa del nazismo. Una vida agitada e interesante, en la que llegó a protagonizar aventuras tan pintorescas como la de crear una máquina, el orgasmatron, capaz de canalizar la energía sexual, que Reich bautizó con el nombre de orgon, no solo con fines sexuales, sino también científicos y militares. Y es que, a veces, pretender ser siempre científico y reducirlo todo a física y química puede llevarnos a caer en el ridículo.

Reich conoció a Freud en Viena en 1919, cuando estudiaba medicina, y fue uno de sus seguidores. Es sabido que Freud creyó que en la base de nuestra vida y de nuestra mente yace un cierto tipo de energía, a la que llamó libido. Esa energía nos impulsa a buscar el placer y evitar el dolor, tanto en el sentido físico como psíquico. Experimentamos placer al comer, al dormir, al jugar y también cuando hablamos, nos reímos, nos expresamos y nos relacionamos con los demás. La búsqueda del placer se regiría por el doble mecanismo de la excitación y la inhibición en todos los seres vivos. Pero en los humanos ese juego del placer y el dolor se desarrolla en nuestra vida social y familiar. Nuestros actos sexuales serían solo una parte de esa libido, muy intensa, pero no exclusiva.

La energía vital había sido un concepto utilizado en los médicos vitalistas, que entendían que un cuerpo solo se puede mantener vivo absorbiendo materia y energía, renovando sus células y tejidos, luchando contra las enfermedades y buscando reproducirse y relacionarse con otros cuerpos para formar una sociedad, si en él yace una energía, que los filósofos desde Platón llamaron el alma, o principio vital. Ese principio vital comienza con el inicio de la vida y se apaga con la muerte. Normalmente no se lo podría percibir, ya porque fuese de naturaleza espiritual, como las almas vegetal, animal y humana de Aristóteles, o bien porque consistiese en una energía oculta, que ya desde el siglo XVIII se identificó con el magnetismo y la electricidad.

El magnetismo fue conocido por los griegos. Se conocían sus efectos por los imanes y desde la Edad Media por la brújula, orientada siempre por un campo magnético invisible, al que William Gilbert dedicó en 1510, el libro Acerca del imán y de los cuerpos magnéticos, así como de la gran tierra magnética. Una nueva fisiología demostrada con muchos argumentos y experimentos. Ese misterioso e invisible campo, que parece dar vida a las piedras, fue identificado, desde que Volta descubrió la electricidad, con esa nueva fuerza invisible, que era capaz de dar la vida al anca de una rana muerta conectada a una pila, y luego al monstruo del Dr. Frankenstein en la novela de Mary Shelley, escrita a comienzos de siglo XIX a partir de esa idea del invisible fluido vital.

Freud, que abandonó la neurología y el laboratorio, no intentó descubrir ese fluido, pero Reich sí, porque como marxista era materialista. Partiendo de Marx y su teoría de la explotación, Reich creó el argumento siguiente. Las sociedades humanas no son posibles si no existe la represión sexual. En ellas el principio del placer de cada cual debe someterse al principio de realidad. El individuo querría alcanzar todo lo que desea sin límite alguno pero no podrá hacerlo, porque chocará con los demás. Para que no surja la guerra de todos contra todos se han creado las instituciones y las leyes, pero esas instituciones puede ser represivas de un modo lógico y necesario, o bien de modo excesivo. Hay dos clases de represiones: la psicológica, que se centraría en el control de la sexualidad, y la económica y política, en la que el dominio de una clase social opresora sobre la oprimida se logra por la explotación del trabajo en la que al trabajador se le quita un parte de lo que consigue con su esfuerzo, y a eso se llamaría la plusvalía. Mi trabajo es mi vida, porque ocupa casi todo mi tiempo, cuando se trabajaban 10 horas seis días semanales, por ejemplo. Mi trabajo absorbe mi vida, reprime mi energía vital, mi placer. Y por eso la represión sexual y económica son lo mismo. Y por eso también la lucha por la liberación sexual y política han de coincidir.

Freud era muy conservador. Decía que “el fin del psicoanálisis consiste en lograr que los que son infelices de una forma patológica, lo sean de una manera normal”, lo que es muy triste. Freud no quería cambiar el orden establecido, Reich sí, y creyó que la unión de marxismo y política sexual en la sexpol era el camino para lograrlo. Además de un militante fue un autor que hizo aportaciones interesantes, como su libro La psicología de masas en el nazismo, en el que sacó a la luz el componente irracional de la política, el poder de la propaganda y mostró cómo funciona el culto a la personalidad.

Su pintoresca vida de luchador por la libertad sexual y política le causó muchos problemas, antes y después de su exilio. Pero ese no fue su error. Su error fue creerse físico o químico y crear un aparato capaz de concentrar la energía o radiación sexual del orgón, concebida como algo así como la radioactividad. Esa energía radiante sería tan poderosa que le permitiría construir el cloudbuster, o “cazanubes”, que conseguiría no solo controlar la lluvia sino también derribar ovnis, en la triste época de la persecución macartista norteamericana.

En los años juveniles de Reich la sexualidad estaba muy reprimida. La homosexualidad se consideraba una psicosis, y las prácticas sexuales se pensaba que debían quedar limitadas al matrimonio, complementado con la visita a los burdeles, pues sus contemporáneos decían que “el matrimonio es una carga muy pesada para soportarla solo entre dos personas”. Hoy ocurre todo lo contrario, la libertad sexual es muy grande, y se reivindica aún más. Sin embargo la “revolución sexual” de 1968 no acabó con el capitalismo. Lo que se hundió fue el comunismo. Crecieron la desigualdad y el fanatismo religioso y político. Y no solo eso, nació la sociedad del narcisismo y los políticos narcisistas, que han conseguido hacer creer a la gente que en el mundo en el que están perfectamente controlados y dominados no hay ningún límite a sus deseos. A eso Reich le daría una explicación psicoanalítica seguro que acertada.