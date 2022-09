Si también se bajase el IVA del diésel al 5 % pagaríamos casi 40 céntimos menos

TextoEl IVA del gas pasará el octubre del 21 % al 5 %. Así lo comunicó esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Decisión que parece lógica teniendo en cuenta que el 21 % es lo que se aplica a los productos ‘de lujo’, cuando el uso del gas no es ninguna opción, sino una verdadera necesidad para todos y cada uno de los hogares españoles. La pregunta que nos surge ahora es: ¿Y el uso del coche? ¿Es un lujo o una necesidad? Son muchos los que dicen que con el transporte público puede suplirse perfectamente el uso del vehículo particular, contribuyendo también a una menor contaminación, pero no siempre es así.

Solo hay que fijarse en la dispersión territorial de Galicia para comprender que tener un coche hoy día es una necesidad imperante. ¿Cómo llegar de una aldea de veinte habitantes en el interior de la comunidad a la ciudad? Las rutas de autobús no siempre llegan a todos los sitios y el trabajo de estos vecinos siempre suele estar en la urbe más próxima. Llegar a ella solo puede hacerse mediante el coche. Otros problemas del transporte público son la falta de coincidencia de horarios, las dilatadas esperas, la falta de plazas...

Por todo ello, seguir considerando a día de hoy el coche como un artículo de lujo, aplicando no solo a la hora de la compra, sino también al carburante, un IVA del 21 %, no parece razonable. Más aún cuando los precios de los combustibles vuelven a dispararse. ¿Os imagináis cuánto ahorraría al mes una familia si el IVA del diésel bajase al 5 %, como ha hecho el del gas? Desde EL CORREO nos hemos planteado este ejercicio.

Lo primero es saber exactamente cuánto pagamos de impuestos cada vez que vamos a repostar. Son dos los impuestos a los que hay que hacer frente cada vez que echamos gasolina o diésel. Por un lado, el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH), y, por otro, el mismo que debemos abonar por todos los bienes y servicios de tipo general, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). IVA que se encuentra nada menos que en el 21 %, el más alto de nuestro país –recordad que también hay IVA reducido, que es el 10 %, e IVA superreducido, que es el 4 %–.

Además, hay que tener en cuenta que a día de hoy, cuando más falta nos hace falta el coche, pagamos más IVA que nunca. Hace una década no estaba en el 21 %, sino en el 18 %. Y, antes de la crisis del 2008, se situaba en el 16 %. Asimismo, aunque el IEH es constante por cada litro suministrado, es decir, no varía en función del precio del combustible, el IVA sí lo hace.

¿En qué se traduce esto en la práctica? En que cuanto más suba el precio del combustible, más IVA pagaremos. De manera que la bonificación de veinte céntimos por litro repostado que concede el Gobierno desde abril no deja de ser otra cosa que devolvernos a los ciudadanos el IVA que pagamos por un producto que debería considerarse de primera necesidad.

Ahora bien, ¿y si el Gobierno se plantease, ante la imposibilidad de muchos conductores de llegar a fin de mes, bajar el IVA del combustible al 5 % como ya ha hecho con el del gas? ¿Cuánto menos pagaríamos? Hagamos cálculos. Actualmente el diésel en Galicia se sitúa ya en los 1,953 euros por litro. De ellos, 0,859 euros son impuestos y el resto lo que realmente cuesta el combustible. Así, sin impuestos, pagaríamos por litro de diésel 1,094 euros.

Ahora bien, el impuesto del que no se puede prescindir es del IEH. ¿Cuánto supone? Redondeando, un litro de diésel tiene casi 31 céntimos de este gravamen. Así que nos iríamos a un coste de 1,404 euros. Y a esto hay que añadir la parte especial del IEH, que es de 7,2 céntimos, hasta llegar a los 1,476 euros por litro.

Toca ahora aplicar el IVA. En lugar del 21 % pongamos ya el 5 %. ¿El resultado? El litro de gasóleo costaría tan solo 1,554 euros, y no 1,953 como ahora, lo que vendría a beneficiar incluso si se retirase la rebaja de los 20 céntimos, que deja ahora el pago real por litro de diésel en 1,753 euros. En el caso de la gasolina, que actualmente está a 1,821 euros por litro, sucedería lo mismo, con la salvedad de que en este caso el impuesto IEH asciende a 40 céntimos.

Llevando esto a un depósito real, estaríamos hablando de que un coche que necesite repostar dos veces al mes un tanque de 50 litros de diésel, pasaría de tener que desembolsar 175,3 euros (una vez ya aplicado el descuento de los 20 céntimos) a dejarse 155,4, nada menos que 20 euros menos.

Con esos 20 euros podría repostar otros once litros y, si cada litro de diésel da para aproximadamente recorrer unos doce kilómetros, podría hacerse 132 kilómetros más. Esta es la distancia que separa, por ejemplo, A Coruña de Pontevedra, lo que daría para casi cruzarse Galicia de norte a sur, o para ir y volver de A Coruña a Santiago.