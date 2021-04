Siervos para el futuro

Dijo una vez un célebre autor inglés: “nunca te creas una noticia hasta que la desmienta el gobierno”. Y hay que reconocer que hoy en día tendría toda la razón porque el ingenio desplegado para mentir por los diferentes gobiernos a lo largo del mundo solo es comparable a su capacidad de cobrar impuestos a los que ganan lo suficiente para poder pagar algo, quedando exentos de la presión fiscal aquellos que no ganan lo bastante para pagar casi nada, y los que ganan tanto que pueden situarse más allá del bien y del mal, desde los puntos de vista fiscal, político y moral.

El ciudadano de a pie tiene la sensación de que el propósito fundamental del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, tal y como dijo una vez Miguel Boyer, “no es el de recaudar, sino el de joder a la gente”, lo que no debería ser así de ningún modo. Pero es que además esa desagradable sensación a la que hace alusión la frase del célebre ministro socialista ya no se limita al campo fiscal, sino que se ha convertido en una sensación general cuando se habla del gobierno y los gobernantes.

Los gobiernos y los partidos políticos parece que no tienen empacho en negar un día lo que afirmaron el anterior, en defender cuando gobiernan lo que atacaban cuando estaban en la oposición, y en ocultar la información o suministrarla en grandes o pequeñas dosis de un modo sesgado, para lo cual es muy útil el manejo de las estadísticas silvestres, que permiten dar cifras en números enteros cuando parecen más favorables, presentar gráficas cuando se quiere que la cosa parezca estar muy clara, o pasarse a los porcentajes cuando les resulten más conveniente. Ejemplos de esto podemos verlos cada día cuando se dan la cifras del COVID, o los datos de la macroeconomía: prima de riesgo, paro, inflación, pensiones...

Pero si hay un caso en el que se predica todo lo contrario de lo que se pretende, ese es el de la formación política y cívica, así como el de la promoción de la capacidad de análisis de la realidad más inmediata: económica, social, política y cultural por parte de los ciudadanos. Se dice con grandes frases que eso es lo que se pretende, pero en realidad lo que se quiere es básicamente formar personas que estén preparadas para encajar en los engranajes de unos mercados de trabajo y consumo cada más cambiantes, y en los que ya no hay trabajadores y empresarios -a mucha honra para cada una de las dos partes- sino recursos de diferentes tipos: financieros, tecnológicos, en materias primas, o en forma de recursos humanos.

Se quiere dar la impresión de que un recurso es un recurso, o lo que es lo mismo, un parámetro, o un número a tener en cuenta en el cálculo de la rentabilidad de una empresa o todo un país. Todos los recursos en un proceso productivo no son más que variables en una ecuación sometida a la tiranía del tiempo. Lo que se fabrica se fabrica para vender dentro de un plazo, el capital y sus intereses dependen del tiempo, el tiempo es el gran tirano de los mercados bursátiles, y el tiempo es lo que rige la vida laboral de los “recursos humanos”, que son fungibles, porque valen y rinden en un determinado plazo, pasado el cual deben ser apartados, o desechados, ya sea como parados, o como jubilados, aunque también puede darse el caso -del que son víctimas los jóvenes- de que ni siquiera consigan entrar como parámetro en las funciones matemáticas que regulan el cálculo económico.

Si cumpliendo nuestro oficio de historiadores nos asomamos al pasado, podremos ver cómo en él, al contrario que hoy, quienes controlaban el poder y la riqueza decían lo que pensaban. Éste fue el caso de Davies Giddy, presidente de la Royal Society, la institución científica más prestigiosa de Inglaterra, cuando en 1807 decía que: “dar educación a las clases trabajadoras de los pobres (...) sería perjudicial para su moral y felicidad; les enseñaría a despreciar la suerte que les ha tocado en la vida, en vez de convertirlos en buenos servidores en la agricultura y otros empleos útiles, a los que su lugar en la sociedad los ha destinado; en vez de enseñarles subordinación los haría revoltosos y obstinados, como es evidente en los países manufactureros; les haría posible leer panfletos sediciosos, libros viciosos y publicaciones contra el cristianismo; haría que se volvieran insolentes con sus superiores (...). Además (...) agobiaría al país con el más enorme gasto y gravaría a las órdenes industriosas de la sociedad con impuestos más altos”. ¡Qué cosa más curiosa, los obreros querían leer!

Esta es una manera muy clara de decir que cada uno va tener un lugar en la vida, y en el mercado, y que por lo tanto lo lógico es formarlo y adaptarlo para lo que el mercado va a solicitar de él. La misión de la gente corriente no es la de controlar el mercado, que tiene sus reglas, que saben manejar y también manipular quienes las conocen, porque disponen no solo del conocimiento, sino también del dinero necesario para poder hacerlo; de la misma manera que la misión de esa gente corriente tampoco será la de gobernar sino solo elegir a los que les gobiernan.

Parece que se cree hoy que en la vida solo puede haber dos cosas: el trabajo y el entretenimiento. Mediante el trabajo se producen mercancías. De ellas unas son imprescindibles para la vida y otras sirven para poder olvidar por un momento los males que la vida nos causa. Lo que deben hacer las personas es simplemente situarse en cada momento y en cada lugar en el puesto que le asignan los engranajes de la producción y el consumo. Un consumo que puede ser mínimo, de nivel medio o de derroche y lujo, al que se supone que es a lo que debemos aspirar en un futuro en el que todos seremos gestores millonarios de nuestros capitales.

Si esa va ser su función en la vida lo que debe hacer la gente es cumplirla del modo más satisfactorio posible para cada cual. Lo que no debe hacer nunca es pensar, tal y como recomendaba en el año 1775 J.G. Schlosser, un militar del reino de Baviera, cuando decía con toda la sinceridad posible: “las vocaciones de los hombres son en la mayoría de los casos tan incompatibles con el desarrollo pleno de sus facultades que casi estaría dispuesto a decir que nunca es demasiado temprano para empezar a propiciar la atrofia de esas facultades; porque la mayoría de los hombres están destinados a vocaciones en las que no podrán usarlas en sus vidas. ¿Por qué se castra a los bueyes y a los potrillos cuando se les prepara para el yugo y la carreta, y en cambio se quiere desarrollar la totalidad de los poderes humanos en los hombres que están similarmente condenados al yugo y al carretón?”.

Se trata de enseñar a cada cual las competencias que le asigne la vida, y no enseñarle a vivir esa vida, ni a darse cuenta de que una vida digna, además de estar basada en la satisfacción de las necesidades de salud alimentación, vivienda, sociabilidad... no es nada si carece de sentido y se limita a la producción y consumo; no es nada si no contempla los valores superiores: morales, culturales e intelectuales.

Ningún político se atreve a decir que lo mejor sería que la gente se limitase a tener la formación que necesita y le permita vivir conforme con el lugar que le asigne la vida. Y que en todo caso si algo mejorase siempre sería el consumo, un consumo que permitiría pasar de satisfacer las necesidades básicas, que antes se encarnaba en el pan de cada día, al consumo culinario propio de las docenas de programas de alta o altísima cocina, en los que siempre hay quien gana, tras someterse a pruebas, y a veces humillaciones públicas por parte de los “maestros” del gremio. La distinción en la vida se logra básicamente accediendo al consumo que antes era propio de los privilegiados, y situándose así en el grupo de aquellos que por ser aparentemente superiores han sabido triunfar por encima de los demás. Aunque se dé la paradoja, incomprensible para la mayoría, de que predicar un derecho democrático que permitiese a todo el mundo ser parte de la élite es un contrasentido.

Sin embargo antiguamente, y hasta no hace mucho, nadie negaba la existencia de una valla infranqueable entre inferiores y superiores; como cuando en 1800 un terrateniente -hoy diríamos gran empresario agrícola- decía: “nuestros antepasados nunca tuvieron ocasión de reñir con sus siervos analfabetos: un analfabetismo que no impidió que los campos fueran cultivados por lo menos tan bien como lo son hoy en día, y que las costumbres fueran indudablemente más puras (...). Y ¿no es cierto que los señores tienen mucha más dificultad en mantener su autoridad sobre sus siervos que cuando estos seguían siendo analfabetos? (...). El campesino más inculto e ignorante será invariablemente el mejor soldado. Se le puede tratar como si fuera una máquina y cuando se le trata así, se puede tener plena confianza en él”.

Era todo un caballero del reino de Prusia, con unas ideas muy claras y que decía lo que pensaba. Si quienes nos gobiernan en todos los campos hablasen así de claro, a lo mejor cambiaban las cosas, porque esto se consideraría indefendible. No lo es porque se dice todo lo contrario, aunque es esto exactamente lo que se piensa.