Sin tregua en la huelga del transporte mientras crece el desabastecimiento

Las protestas no cesan. De hecho, este mismo miércoles Apetamcor, la principal asociación que respalda los paros del transporte de mercancías en Galicia, convocó a las siete de la tarde concentraciones frente a los ayuntamientos de Pontevedra, Ourense, Santiago y Lugo. Lo hacen después de que el martes más de 300 camiones y 40 taxis colapsasen la lucense Ronda da Muralla, y de que más de 200 transportistas, cifró la Policía Local, recorriesen a pié y con pancartas las calles de A Coruña desde el puerto hasta la delegación del Gobierno, donde dejaron unos folletos donde solicitan la “dimisión” de “todo” el Ejecutivo central por “absentismo y pasotismo”.

Siguen las movilizaciones en el marco del paro del transporte por el precio del combustible, sin que las ayudas de 500 millones de euros en el gasóleo profesional que ofreció el Gobierno al Comité Nacional de Transporte por Carretera, a concretar de aquí al viernes, consiguiese la ansiada tregua. El presidente de la Asociación coruñesa de empresarios del transporte (Ascentra), Antonio Siñarís, desde la marcha herculina, calificaba estos apoyos “más como un insulto que una ayuda”. De hecho, colectivos sentados con el Gobierno, como Fenadismer, pusieron en duda el alcance de la medida y dieron un paso hacia el paro.

Según los cálculos de Ascentra, son 470.000 los vehículos que podrían acogerse a ese plan y, por tanto, suponen menos de 1.200 euros al año. En consecuencia, el paro seguirá, dice Señarís, hasta que el Gobierno ponga las medidas necesarias para poder “ser rentables” y tener un puesto de trabajo “digno”.

El líder de Ascentra subió al 95 % los autonómos y pymes que “pararon de golpe” por estar “concienciados” con la situación real, “no se puede trabajar a pérdidas” y pierden “menos dinero” aparcados.

Como portavoz de los manifestantes en A Coruña dijo que se está abriendo “un poco la veda” a los sectores más críticos, y el fin de semana pasado permitieron circular cereal para que los animales pudieran tener alimentos. El lunes permitieron la salida de “30 camiones” de la lonja para poder sacar pescado del puerto de A Coruña porque era una “necesidad básica”, debido a que “ya no caben ni beneficencia ni en los vertederos”. Ahora hay una ventana de 48 horas para la salida de lodos de las depuradoras de las siete grandes ciudades gallegas para evitar una “crisis sanitaria y ambiental”.

Sobre la recogida de leche, Siñarís anunciado que este miércoles “durante las 24 horas” permitirán sacar la envasada de las fábricas lecheras para sus almacenes, “no para la venta al cliente”, para que los ganaderos puedan seguir recogiendo el producto porque son “los más perjudicados económicamente” por ser el punto “más débil” de la cadena alimentaria. Negó, eso sí, que tengan como rehenes al sector primario: “Aquí no hay secuestrado a nadie, no hay rehenes” y afirmó que “el que quiera salir puede ir a trabajar”, pero los autónomos no lo harán.

En la marcha herculina se sumaron representantes de otros colectivos como el patrón mayor de la cofradía de A Coruña, Felipe Canosa, quien recordó que allí están parados como en las cofradías “vecinas” como Corme, Malpica y Lorbé. Recoge Europa Press que “todo el mundo está amarrado esperando que se solucione el tema de los precios del combustible”, pues “no podemos ir al mar para perder dinero”.

Los manifestante quisieron dejar claro que no son ultraderecha ni nada parecido, pese a desgañitarse al grito de ‘”Gobierno dimisión” de forma pacífica, y se desmarcaron de la presencia de dos representantes de Vox que acudieron al punto de partida de la protesta: “Si quedan marchamos, esto no es política”.

Impacto. Organizaciones de gran consumo como Aecoc, ACES, Anged, Asedas, FIAB y las Cooperativas Agro-Alimentarias consideran de “máxima urgencia” acabar con el “problema de Estado” que es el transporte, pues amenaza la producción y pone en riesgo más de 100.000 empleos. Esta cadena de valor que aúna a sector primario, industria y distribución reclamó a los convocantes en un comunicado conjunto que dejen de “coaccionar” al resto de sectores, impidiendo su actividad, y al Gobierno a “no perder ni un segundo en la concreción del plan de ayudas al transporte”.