Sindicato Labrego pide axudas á carne de vacún

Pola covid. Segundo o Sindicato Labrego Galego, a crise da Covid-19 tamén provocou o descenso do valor da carne vacún. O prezo medio das liquidacións entre abril e xuño de 2020 foi de 4’17 euros por quilo en tenreira de calidade Suprema e de 3’5 en tenreira normal. Por iso, o SLG reclama axudas urxentes para o sector.

Recalca que en abril, maio e xuño apreciouse unha baixada de 50 céntimos por quilo en Suprema e outro tanto na normal. Segundo o sindicato, “a depreciación tórnase brutal no caso da carne de desvelle que nalgúns casos chegou a encaixar caídas no prezo do 50%”. As axudas solicítanse á Xunta de Galicia e ao Ministerio de Agricultura para que se destinen diretamente ás granxas. O SLG entende que o peche influiu na caída da demanda e no prezo da carne. Pero denuncia que “a crise sexa utilizada por industrias e distribución para impoñer unha baixada xeneralizada dos prezos, que perxudica aos produtores”. ecg