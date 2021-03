Sintonía entre Feijóo y los líderes de la oposición, pero ningún acuerdo todavía

Viernes de reuniones en San Caetano. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, recibió a la líder de la oposición, Ana Pontón, y al portavoz del PSdeG, Gonzalo Caballero, en un intenso día de encuentros en el que coincidieron en destacar la “voluntad de entendimiento” para hacer frente a los devastadores efectos del coronavirus.

Más de cinco horas de reuniones en las dependencias del Gobierno gallego, y muchos asuntos encima de la mesa. Pero pese a los distintos enfoques y pese a las evidentes diferencias que separan al Ejecutivo autonómico de los partidos de la oposición, sus representantes entendieron que, lo que se necesita ahora, es voluntad de acuerdo, altura de miras, y navegar en la misma dirección para capear la crisis derivada de la pandemia.

ESTABILIDAD. Al término de los encuentros, Feijóo afirmó que “sería bo atopar unidade en temas que afectan o benestar dos galegos”. El presidente gallego puso en valor la “estabilidade” gallega, y pidió “non caer nos tics doutras zonas, evitando os extremismos e a radicalidade” y convertir a Galicia en una “excepción ao ruido ensordecedor” de otros puntos de España. Feijóo se mostró interesado en “saber o que opinan os representantes da oposición e se hai puntos en común”, pero lamentó que el encuentro no se celebrase a tres bandas. Con todo, quiere lograr unidad en los asuntos más importantes. “Con indepedencia dos resultados da reunión, vou intentalo”, concluyó el presidente.

El titular de la Xunta afirmó que la situación sanitaria “é boa dentro do contexto nacional”, y les pidió confianza en el comité de expertos, así como “responsabilidade e madurez” en los comentarios que se hacen relativos a la gestión de la pandemia. Feijóo admitió que la vacunación, marcada por la ausencia de dosis, “está sendo máis complexo do previsto”. Con todo, tiene claro que “Galicia demostrou ser unha das comunidades con maior capacidade para dispensar as vacinas”. Mantuvo el compromiso de vacunar a 100.000 personas al día si se cuenta con ese número de vacunas. En el encuentro, Feijóo transmitió que espera poder empezar a vacunar a las personas de entre 55 y 65 años tras la Semana Santa.

Sobre el rescate de los sectores más afectados, sacó pecho por las cantidades de dinero que se han destinado, y pidió el compromiso de la oposición para obtener fondos de gestión conjunta ente ciudades, diputación y Xunta. “Nos gustaría que a Administración galega fose única a efectos de axudas aos sectores afectados”.

En cuanto al fondo de consenso, de 115 millones de euros, espera propuestas de la oposición para dedicarlos a inversiones.

Feijóo también planteó la necesidad de avanzar hacia “un novo modelo” en residencias, educación, ocio y trabajo. Se comprometió a presentarlo en los primeros seis meses del año, y se abrió a incluir las propuestas que puedan hacer el BNG y el PSOE.

El presidente presentó el documento sobre los fondos Next Generation. “Sería bo un acordo de proxectos, co obxecto de presentar a nosa candidatura cunha maior aceptación política. Nos gustaría que fose a candidatura de todos os galegos”, reclamó.

A Feijóo le preocupa la “situación límite” de la industria gallega, y manifestó que no se hacen responsables de “decisións unilaterais do goberno central”. En este sentido, pidió a los dos partidos de la oposición que decidan “se están con Galicia ou non”.

XACOBEO. El Año Santo es fundamental para Feijóo, “moito máis que un evento relixioso”, sino que es un elemento “dinamizador” y con importante peso económico. Por eso, pide un acuerdo para lograr la participación económica por parte del Gobierno central. Feijóo reclama 100 millones de euros.

Sobre las infraestructuras, pidió la transferencia de la AP9, y mientras, una política de peajes “correcta”. También reclamó la transferencia del dominio público terrestre de la costa gallega. Considera necesaria la conexión en la alta velocidad con Portugal, reactivar la autovía de Lugo y Ourense y terminar el trazado entre Lugo y Santiago de Compostela, entre otras.

En referencia al autogobierno, en el año en que se cumplen cuatro décadas, Núñez Feijóo invitó a celebrar actos de convivencia y reafirmación.

ENCUENTRO CONSTRUCTIVO PARA EL BLOQUE. Las dos horas y media de reunión entre el presidente de la Xunta y la líder de la oposición dieron para mucho. Alberto Núñez Feijóo y Ana Pontón departieron largo y entendido en busca de entendimiento para lograr capear la crisis económica, sanitaria y social motivada por la pandemia.

La portavoz nacional del BNG manifestó que la reunión fue “coordial, construtiva e psoitiva”, y destacó su ánimo de “aportar en positivo para o futuro”. Pese a las evidentes diferencias, “estivo por riba de todo o diálogo”. En este momento, según Pontón, es momento de poner encima de la mesa “alternativas e propostas para que o país poida saír da crise”. Para eso, insistió, es necesario “ter altura de miras e facer política con maiúsculas”.

No obstante, lamentó que no se consiga alcanzar “un gran acordo de país”, y recordó la actitud de los conservadores gallegos en la comisión del Parlamento de Galicia, con la negativa del presidente a comparecer y el límite de alcance de la comisión.

En este encuentro, los nacionalistas analizaron el dossier que ya le habían hecho llegar a Feijóo articulado en cuatro bloques: la sanidad y los servicios públicos, la recuperación y el uso de los fondos Next Generation, las infraestructuras y la necesidad de que Galicia avance en el autogobierno y la asunción de transferencias.

En el campo de la sanidad, Pontón expresó su “preocupación” por el estado de los servicios públicos, e incidió en la importancia de avanzar en la salud mental y en la protección de las mujeres frente a la violencia de género. En este punto, la portavoz nacionalista resaltó la “receptividade” en algunas propuestas por parte de Núñez Feijóo. Con todo, puso el foco en el “deterioro” de los servicios como consecuencia “de dez anos de recortes”

Pontón puso sobre la mesa dedicar 200 millones para la atención primaria y trabajr para reducir las listas de espera. La líder de la oposición se mostró preocupada por la campaña de vacunación, en la que nota cierto “caos” y “descoordinación”. Y sobre las residencias, sobre las que se están construyendo en las grandes ciudades, man ifestó que “daría credibilidad a que se tomou nota dos erros” hacer que sean de gestión de la Xunta, y no “facer negocio do dereito a unha velelz digna”. Un punto que, según Pontón, el presidente se comprometió a considerar.

SITUACIÓN INDUSTRIAL. Ambos estuvieron de acuerdo en el problema de la crisis industrial que golpea a Galicia. La líder del Bloque pidió “medidas eficaces” y “actuar con contundencia”.

Sobre los fondos Next Generation, Pontón señala que Galicia tiene que luchar para conseguir la gestión directa de los fondos. “Cando se centraliza algo, Galicia pierde”, advirtió. Cree que este dinero no debe utilizarse para beneficiar a un pequeño grupo de multinacionales, sino que debe priorizarse el apoyo a los autónomos, pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores de los sectores más golpeados por la crisis.

Con perspectiva de futuro, señaló que los fondos deben aprovecharse para conseguir “un cambio de paradigma”, y lograr la transformación de Galicia, con “innovación, ciencia e coidado do medio ambiente”.

INFRAESTRUCTURAS. Pontón reclamó “defender os intereses de Galicia”, con la llegada del AVE, la modernización de la red de ferrocarril, el corredor Atlántico de mercancías y la conexión ferroviaria de los puertos. Y que se aproveche lo avanzado por el BNG en el acuerdo de investidura. Se refería a la rebaja de los peajes de la AP9 para todos los usuarios, tal y como está pactado, y no solo para los recurrentes.

Pontón y Feijóo estuvieron de acuerdo en que ya es momento de “abrir unha nova etapa para o autogoberno” y lograr transferencias que otras comunidades históricas ya tienen.

Pontón terminó satisfecha con el clima de la reunión, e insistió en la necesidad de avanzar hacia un “acordo de país” para hacer frente a la crisis. La portavoz nacionalista recordó que “a porta do BNG sempre está aberta” y espera que la reunión de este viernes “non sexa unha anécdota”.

ACTITUD RECEPTIVA DE FEIJÓO. El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, también destacó la actitud “receptiva” de Feijóo en un encuentro de otras dos horas. Una reunión en la que hubo “diálogo fluido” y que espera que “un día atípico como o de hoxe sexa a normalidade”. “ Que o presidente fale coa oposición é normalidade en democracia”, agregó.

Considera “necesario o diálogo político”, y por eso instó a Feijóo a que “ademáis de ter unha maioría absoluta, busque a cogobernanza con sindicatos, empresas e concellos” para lograr “un gran pacto de país para resistir á crise”.

Durante su encuentro, Caballero expuso los doce puntos con los que pretende “defender os intereses dos galegos”. “A cidadanía quere que nos entendamos”, apuntó el socialista, que tendió la mano “para chegar a un gran acordo” y poder sortear la crisis económica y sanitaria.

Para el portavoz del PSdeG, es fundamental poner el foco en las personas más afectadas, como las mujeres y los jóvenes. “A nosa proposta non vai de cheques en branco, vai de compromisos mutuos”.

DODECÁLOGO SOCIALISTA. El documento entregado por Gonzalo Caballero presta atención al fortalecimiento de la sanidad pública y el plan de vacunación. Tiene claro que “hai que evitar a cuarta onda” y, por eso, pide acertar con la vacunación. También presentó un “plan extraordinario do persoal e a estabilización do emprego, unha necesidade para o noso país”. La salud mental también ocupó una parte importante del encuentro, y el líder del PSdeG arrancó el compromiso del presidente de una línea de acuerdo para contratar a 120 profesionales más en este ámbito durante 2020.

Caballero reclamó ayudas para el tejido productivo, modernizar y digitalizar la economía y hacer de la creación de empleo “a bandeira que marque as prioridades de actuación da Xunta”. En este línea, incidió en la necesidad de impulsar “unha nova política industrial máis activa”.

En cuanto a los proyectos europeos, lamentó la “falta de transparencia” en las últimas semanas, pero tendió la mano para respaldar los proyectos “que sexan bos para Galicia”. Sobre otros asuntos, Caballero resaltó la lucha contra la desigualdad y los planes de actuación para que los jóvenes no tengan que emigrar de Galicia en busca de oportunidades.

Caballero manifestó también su voluntad de apoyar las transferencias de competencias que puede manejar la Xunta, tal y como sucede con otras comunidades.