Sobre la vida humana

Recientemente me comprometí a hablarles del último libro de James Lovelock, Premio Fonseca de divulgación científica de la Universidade de Santiago de Compostela. El libro lleva por título Novacene, que podríamos razonablemente traducir por Novaceno.

Es muy difícil etiquetar profesionalmente a James Ephraim Lovelock, ya que a lo largo de su centenaria y muy productiva vida, ha hecho contribuciones excepcionales en ámbitos tan diversos como la ingeniería de dispositivos, la meteorología, la química, el medioambiente y la divulgación científica, entre otros. En todo caso, se le conoce sobre todo por haber propuesto la denominada “hipótesis Gaia”, que asume que la Tierra es un macroorganismo que se autorregula para seguir con “su vida”. De Gaia, eso sí, les hablaré otro día.

El Antropoceno es una propuesta asumida por una parte de la comunidad científica para designar una época geológica, en concreto la que seguiría al Holoceno, que comienza, a su vez, al final de la última edad de hielo. Este período de tiempo sería distinguible por el enorme impacto que ha causado nuestra vida en la Tierra a lo largo de los últimos siglos. La vida humana, quiero decir. El primero en utilizar este nombre fue Eugene Stoermer, al observar la extraordinaria influencia humana en la vida de los Grandes Lagos, una frontera natural entre EE. UU. y Canadá. No obstante, ni hay acuerdo unánime sobre si debemos distinguir de un modo tan singular nuestro quehacer terrestre más reciente –impacto sobre los ecosistemas y la geología–, ni, aunque así fuese, sobre el momento de su comienzo. Es común, no obstante, que este se sitúe en el inicio de la Revolución Industrial (la primera), en el siglo XVIII, aunque también hay quien considera que realmente comenzó con la agricultura, precedida a su vez por la caza y la recolección. De momento no es un término asumido por la “Comisión Internacional de Estratigrafía”, que es en última instancia quien ha de aprobarlo formalmente como una nueva era geológica.

Mientras que la Revolución Industrial vino de la mano de máquinas que aumentaban las capacidades físicas, las máquinas inteligentes amplifican y amplían las capacidades cognitivas, y para Lovelock esto puede considerarse como el principio de una nueva época geológica: el Novaceno. Con esta propuesta pretende singularizar el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA), que podría conducirnos a una superinteligencia o singularidad tecnológica. También dejo para otra ocasión el hablarles de este tema.

Curiosamente, el pesimismo recurrente que ha mostrado Lovelock al ver cómo maltratamos la tierra y las negativas consecuencias de nuestra actividad durante el Antropoceno, se convierte en optimismo, quizás excesivo, ante su esperanza de que la IA desempeñe un papel muy positivo en el futuro del planeta. No resulta descabellada esta idea, en todo caso. Si la IA llegase a ser más inteligente que nosotros mismos, que somos sus iniciadores, y a pesar de ello usase su inteligencia a nuestro servicio, trataría de preservar nuestra vida en la tierra y, por tanto, las condiciones que la permiten. Muy distinto sería si esa superinteligencia artificial nos considerase prescindibles, molestos o incluso incompatibles con su propia supervivencia. Esto ocurriría si pusiésemos en riesgo sus fuentes de energía, por ejemplo.

Quién sabe, si somos útiles para mantener la vida en la tierra, algo probablemente necesario para la propia supervivencia de las máquinas, y no limitamos los recursos que puedan resultarles necesarios, quizás esas superinteligencias nos permitan sobrevivir. Al fin y al cabo, ¿no es eso lo que nosotros hacemos con los chimpancés o los perros, de los que incluso nos ocupamos?