Sobreseída provisionalmente la causa por la desaparición de los dos jóvenes tras volcar su kayak en aguas de Portosín

Hacía calor la tarde del 6 de julio de 2020 en la playa de Coira, en Portosín. No había demasiada gente en el arenal pendientes todos de la pandemia provocada por este coronavirus y aunque habíamos dejado atrás la terrible primera oleada, apenas llegaron veraneantes, la mascarilla obligatoria y la distancia social enfriaban los ánimos más que el viento del noroeste que soplaba con bastante fuerza. El aguas estaba muy fría. Un grupo de jóvenes amigos de Noia y Porto do Son se habían reunido para compartir las vivencias del reciente confinamiento. Era media tarde cuando tres de ellos, Miguel Quan, Javier Hurtado y Soraya Luaces, se subieron a una kayak con la idea de dar una paseo hasta la isla de A Creba, que está situada justo enfrente.

Allá se fueron remando y jugando. Nadie podía imaginar la tragedia que iba a ocurrir y de la que este martes se cumplirá el primer aniversario. De aquel paseo marítimo solo se salvó Soraya, de Portosín, mientras que los cuerpos de Miguel y Javier nunca pudieron ser recuperados, a pesar del intenso y amplio dispositivo de Salvamento Marítimo que se mantuvo en la zona, apoyado por las embarcaciones pesqueras de los distintos puertos de la ría de Muros y Noia. Fue inútil. Pasados los nueve días a partir de los cuales el mar acostumbra a devolver a sus víctimas nada apareció. Los pescadores más veteranos y los responsables de Salvamento sospechaban que o bien quedaron en el fondo enganchados a algunas rocas de zona o, lo más probable, el fuerte viento del Nordés y las corrientes que se forman en la zona les habían arrastrado fuera de la entrada de la ría, a mar abierto donde su búsqueda es prácticamente desaparecido.

Pasados estos 365 días, Soraya trata, con apoyo piscológico, de superar aquella tragedia mientras que familiares y amigos de Miguel y Javi, dos chicos de 20 y 19 años, mantienen vivo su recuerdo. Legalmente reseñar que la Guardia Civil concluyó la investigación abierta y que el Juzgado de Instrucción de Noia decretó, hace algunas fechas, el sobreseimiento provisional de la causa abierta para esclarecer lo ocurrido, según fuentes del TSXG. Al no aparecer los cuerpos y no haber terceras personas implicadas no tenía sentido continuar con una investigación que se abrió de oficio.

¿Qué ocurrió aquel 6 de julio de hace un año tras salir el kayak hacia la isla de A Creba? Sobre las 20.30 horas, en el 112 Galicia se recibió la notificación de que los tres muchachos y la embarcación no habían regresado a la playa donde se encontraban sus pertenencias y, aparcado en las inmediaciones, el vehículo de uno de ellos. Desde Emerxencias se dio aviso a Salvamento Marítimo que tenía en la zona el Helimer 211 participando en un ejercicio de adiestramiento. Pasadas las 21.00 horas el helicóptero localizó subida a unas rocas de un acantilado a Soraya. Estaba viva pero tuvo que ser trasladada al CHUS con síntomas de hipotermia una crisis de ansiedad

La chica apenas pudo contar que sus compañeros estaba en el mar, que solo ella había podido salir arrastrada por la corriente. Contó que perdieron un remos y que uno de los chicos se lanzó al agua a recuperarlo cuando volvía al kayak volcó y ya no supo nada más. También relató que no llevaban chalecos salvavidas puestos y que iban en bañador. El agua estaba muy fría.

El dispositivo de salvamento se activó de inmediato y localizaron un chaleco del kayak y, más tarde la embarcación volcada pero nadie en sus inmediaciones. En la búsqueda nocturna alguien creyó divisar algún cuerpo pero cuando intentaron recuperarlo no pudieron hacerlo. Unos dicen que era un cuerpo y otros que no. La única verdad es que fueron los primeros momentos de una operación contarreloj que duro prácticamente un mes por tierra, mar y aire con resultado infructuoso. Un año después ya na die tiene esperanzas de que los cuerpos de Javier y Miguel sean devueltos algún día por el mar de la ría de Muros y Noia.