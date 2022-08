Solo 10 vacunas de viruela del mono

A pesar de la escasez de vacunas para combatir la viruela del mono, las comunidades autónomas españolas ya se están intentando blindar contra esta enfermedad. Con todo, están empleando distintos estrategias pues en algunas autonomías, son los centros de salud quienes buscan a los candidatos y en otras, son los interesados quienes pidan la cita previa a través de Internet.

En las próximas semanas, las comunidades esperan recibir 7.000 vacunas más, que se distribuirán según la población y el número de casos. Por el momento, las autonomías tienen que conformarse con las 5.300 que distribuyó el Ministerio de Sanidad, que informó de un total de 5.162 afectados por el virus.

En el caso gallego, según informó la Consellería de Sanidade, se disponen de 133 vacunas en este momento. Además, comentaron que solo se administraron 10, a pesar de los 84 casos de viruela del mono que hay registrados en Galicia. Por lo que, son muy pocas inoculaciones administradas para el número de casos que hay de esta enfermedad.

Desgranando la vacuna. En cuanto a la vacuna, Imvanex, fue desarrollada por el laboratorio Bavarian Nordic. La inoculación se administra en dos dosis separadas por, al menos, 28 días. Sin embargo, debido al escaso número de inyecciones, solo está pudiendo poner un pinchazo, tanto en preexposición como en postexposición. En este último caso, se inocula en los primeros 4 días tras el primer contacto estrecho, aunque podrá ofrecerse hasta los catorce días.

La profilaxis preexposición prioriza, de acuerdo con el protocolo, a menores de 45 años con prácticas sexuales de alto riesgo, “fundamentalmente pero no exclusivamente GBHSH (Gays, Bisexuales y Hombres que tienen sexo con Hombres)”. Además, también se incluyen en las indicaciones de profilaxis preexposición al VIH (PrEP) y a los que estén en seguimiento por el virus del sida. Con todo, a este grupo se le unen aquellos que no hayan pasado la enfermedad ni hayan recibido ninguna vacuna de la viruela.

A pesar de no caracterizarse como un ITS (infección de transmisión sexual) ya que se propaga mediante contacto físico estrecho y directo con lesiones de la piel, costras o algunos fluidos corporales, la viruela del mono ha encontrado en las relaciones sexuales –más en las de alto riesgo–, su principal mecanismo de transmisión. De acuerdo con los datos recabados por diversos estudios, el 80,6% de los casos se han dado por contacto estrecho derivado de una relación sexual y casi el ochenta por ciento en población de hombres que mantienen sexo con hombres.

Mientras tanto, la postexposición se da a contactos estrechos de casos confirmados, sobre todo aquellos con alto riesgo de enfermedad grave –niños, embarazadas e inmunodeprimidos–, así como personal sanitario y de laboratorio con contacto con casos confirmados y que hayan tenido alguna incidencia en el uso de EPI.

En este ámbito de profilaxis postexposición, es donde se están administrando las dosis en Galicia. Estos casos, donde ya has estado expuesto al virus, son valorados desde los Servicios de Medicina Preventiva de cada hospital, que son los que reciben las alertas. Una vez analizados, solicitan la vacuna a Salud Pública, y se les envía la inyección para su administración lo antes posible.

Con todo, estamos en un escenario donde la demanda de inoculaciones supera ampliamente a la oferta. A pesar de las distintas estrategias para parar esta situación, ninguna ha conseguido escapar al brote que ya ha desperdigado, desde mayo, más de 26.000 casos en 90 países y que ha matado a nueve personas, dos de ellas en nuestro país, según la Organización Mundial de la Salud.

En clave nacional. Tras haber explicado el método para administrar las vacunas y conocer la situación en Galicia, es preciso descubrir como se encuentra el resto del territorio nacional.

Primeramente, destacar que Madrid y Cataluña son las autonomías que presentan un mayor número de contagiados. Asimismo, también han recibido un mayor número de vacunas y han administrado más que ninguna otra comunidad.

En el caso de la capital, es el lugar donde más casos se han dado. Si bien no se conoce el número exacto, pues hay polémica ya que Sanidad cifra en 1.817 afectados, mientras que la su Consejería los eleva a 2.094. Sea como fuere, la comunidad madrileña recibió 1.800 dosis, que ya empezó a administrar el pasado 18 de julio. De ellas, inoculó un total de 1.288, de ellas 1.075 preexposicion y 213 posexposicion.

Asimismo, en Cataluña, la segunda comunidad con más afectados por la viruela del mono, registró 1.636 casos y recibió 1.600 sueros. En total, desde el pasado 21 de julio hasta el 3 de agosto, la comunidad catalana inoculó 1.045 dosis, siempre con cita previa, en los tres centros autorizados: en el BCN Checkpoint, que es un centro comunitario de detección del VIH y otras infecciones de transmisión sexual para gays, en el Hospital Clínic y en la Unidad de ITS Drassanes-Vall d’Hebron.

Tras estos dos colosos, se encuentra Andalucía. Precisamente en este territorio, se registró una de las dos muertes ocurridas en España. En esta ocasión, se trató de un hombre de 31 años que falleció por una encefalitis asociada a la infección.

A esta lamentable noticia, también hay que sumarle el aumento de casos. Actualmente, la comunidad andaluza registró 344 casos activos, 307 confirmados como inactivos, 101 en investigación y 310 descartados. Debido a estos datos, Andalucía recibió unas 600 vacunas, que se administran en los principales hospitales siguiendo criterio preventivo –contactos o personas con riesgo–, no a pacientes infectados. De esas seiscientas inyecciones, solamente han inoculado 65.

Autonomías que todavía no han vacunado. A pesar de recibir las dosis adecuadas para tratar los casos, algunas comunidades autónomas todavía no han empezado con el proceso de vacunación o no han aportado los datos a Sanidad. Una de las que pertenece a este último grupo es la Comunidad Valenciana. En esta autonomía, donde se registró el otro fallecido por la viruela del mono, notificó un total de 311 casos, pero no especificó cuantas vacunas recibió ni cuantas administró.

En el caso de las Islas, tanto las Canarias como las Baleares, registran 134 y 126, casos respectivamente. Con todo, y a pesar de haber casi una igualdad de casos, recibieron dosis distintas. En el caso balear, distribuyeron 95 vacunas, mientras que en el canario, recibieron 200 inyecciones para empezar a inocular en los puntos establecidos.

En la Región de Murcia, que cuenta con 31 casos activos, a pesar de recibir 76 dosis, reclamó al Ministerio de Sanidad unos criterios más equitativos para todas las comunidades. Además, en la autonomía murciana siguen la misma tendencia que todas las comunidades, pues todas las inoculaciones puestas son a contactos estrechos.

En el resto del territorio nacional, no hay demasiados casos activos y todas estas autonomías recibieron dosis de acuerdo al número de afectados que tienen. Si bien es cierto, algunos territorios no empezaron a inocular las dosis porque analizaron los casos y no los consideraron susceptibles de emplear una dosis de la vacuna Imvanex.

Asimismo, toda España espera recibir nuevas inyecciones para ir administrando de manera preventiva a toda la población. Mientras tanto, siguen tratando de contener una enfermedad que está avanzando rápidamente por todos los países del mundo.