Solo los incendios de Pradoalbar y Rabal avanzaron durante esta noche, con 600 hectáreas quemadas más

Otra noche de bajada drástica de temperaturas y escasos vientos ha aliviado la labor de los efectivos de extinción desplegados por los incendios gallegos. Apenas hubo fuegos que creciesen. Dentro de los tres grandes, únicamente el de Vilariño de Conso, en la parroquia de Pradoalbar, siguió expandiéndose, pasando de las 5.200 hectáreas calcinadas a última hora del jueves a las 5.500 de primera hora de este viernes.

Esto supone que de madrugada solo se quemaron otras 300 hectáreas. No es una cifra desdeñable, pero ya no tiene nada que ver con los grandes avances de miles de hectáreas que, a causa del viento, se experimentaban hace unos días.

Con todo, es importante señalar que este fuego aún permanece activo y lleva calcinada la práctica totalidad del Parque Natural do Invernadoiro, que tiene 5.700 hectáreas. Para controlarlo todavía trabajan en la zona cuatro técnicos, 44 agentes, 96 brigadas, 44 motobombas, cinco palas, nueve aviones y doce helicópteros.

Los otros dos grandes incendios no experimentaron avances durante la madrugada. Así, el que une Folgoso do Courel y A Pobra do Brollón se mantuvo en 10.000 hectáreas calcinadas, y el declarado en la parroquia de Riodolas, en Carballeda de Valdeorras, en las 10.500.

El que al igual que el fuego de Vilariño creció mínimamente durante la noche fue el de la parroquia de Rabal, en Oímbra, que también sumó otras 300 hectáreas calcinadas a lo largo de la noche, pasando de las 1.800 que Medio Rural había notificado a última hora del jueves a las 2.100 de primera hora del viernes. Eso sí, por fin logró estabilizarse alrededor de las once de la noche de ayer.

Cabe recordar que este incendio entró desde Portugal y siguen trabajando en él seis técnicos, 22 agentes, 60 brigadas, 40 motobombas, tres palas, ocho aviones y cinco helicópteros.

Otro cambio notable en el parte de incendios de primera hora de la mañana de este viernes fue la extinción del incendio de la parroquia de Guillar, en el municipio pontevedrés de Rodeiro. A las nueve y media de ayer los dos técnicos, 24 agentes, 60 brigadas, 36 motobombas, cuatro palas y dos helicópteros que trabajan en él lograron apagarlo. Además, de las 200 hectáreas calcinadas que se venían declarando, únicamente resultaron ardidas al final 110,11, todas ellas de monte arbolado.