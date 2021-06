“Somos mucho más que un Amazon a la gallega para la ferretería y en el bricolage”

¿Por qué El Sabio?

Creemos que define a la perfección el modelo de tiendas que proponemos. La RAE define “Sabio” como aquella persona que tiene profundos conocimientos en una materia, y para nosotros; el ferretero de toda la vida es capaz de descifrar aquello que necesitamos en cada momento, la mayoría de las veces con muy pocas pistas, además nos recomienda la solución o producto que más nos conviene, en definitiva, es el Sabio en cuanto a estas familias de producto se refiere.

¿Qué herramienta nunca debe faltar en una casa?

Bueno, hay muchas herramientas que yo considero fundamentales, pero sin duda la que más sale de mi caja de herramientas casa es el taladro atornillador. Si tengo que colgar un cuadro, pues me vale para hacer el taladro en la pared, si tengo que arreglar un mueble, me sirve para atornillar los refuerzos.

Me hizo gracia que os lanzaseis con ese “You’ll never walk alone”, el “Nunca caminarás solo” que es el famosísimo himno del Liverpool F.C. ¿No sois de Superligas?

El You’ll never walk alone representa como ningún otro tema esa unidad que queremos aportar al comercio de siempre. Nos dimos cuenta de que los ferreteros se encontraban solos ante las multinacionales cuando son ellos los que son capaces de guiar a su cliente como nadie porque están cerca y saben del oficio. El Sabio llega para romper con esa soledad del profesional de toda la vida. Nace para ayudarle. Le damos la posibilidad de llegar al cliente con las herramientas tecnológicas que les hagan tener el mismo posicionamiento que una multinacional. Utilizando el símil futbolístico que me propones, El Sabio representa a ese colectivo que conoce el juego como nadie pero que se sentía perdido en la competición, que además ya es una competición global.

Sin embargo, entráis sin miedo a disputar el partido con grandes del sector, multinacionales como Bricoking, Bricomart, Leroy Merlin... ¿Qué ofrecéis que no ofrezcan?

No tenemos miedo a enfrentarnos a los grandes porque jugamos con un gran equipo que se distingue por cuatro factores clave: proximidad, diferenciación, asesoramiento personalizado y trato humano. Queremos que cuando un cliente entre por la puerta sepa que está en El Sabio por el producto, pero también por el servicio que le presta un especialista de verdad. Nuestra aportación también radica en la imagen, moderna y rompedora, que le damos a los ferreteros que se suman a la iniciativa y que cuidamos hasta en el último detalle como en la ropa de la plantilla, y en el acceso a marcas exclusivas y a otras reconocidas que ya se distribuyen. En nuestras tiendas el cliente está en el centro, nunca en la esquina.

Además entráis fuertes en el mundo del cibercomercio... ¿Un Amazon a la gallega del bricolaje y la ferretería?

Los negocios no pueden vivir de espaldas a la realidad e Internet forma parte de ella. Damos a los profesionales el soporte necesario, esa capa digital tan importante que no resulta fácil asumir en solitario. Somos mucho más que un Amazon a la gallega, nuestra web, con su tienda online, abre la puerta a una experiencia de compra diferente. Si compras en El Sabio tienes que notarlo. Somos la antítesis de la despersonalización. El cliente recibe prácticamente la misma atención que en tienda, puede contactar telefónicamente o en streaming con un profesional. Se trata de hacer frente a situaciones habituales con herramientas del siglo XXI, aunque sin perder el trato cercano de la tienda de toda la vida.

En el mundo físico, real, tenéis ya dos tiendas, en Cerceda y Cambre. ¿Qué planes de expansión os planteáis? ¿A cuántos establecimientos aspiráis y dónde?

Estamos inmersos en más aperturas porque nuestra intención es contar con al menos 25 tiendas de este estilo en la Península este año. En Galicia, donde comenzamos, la marca sigue creciendo, concretamente, en Ourense donde tras la adquisición de Benito Areán inauguraremos otra tienda en breve. También preparamos el lanzamiento de El Sabio en Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, Aragón y en la Comunidad de Madrid. Todas estas aperturas serán antes del verano. El plan de expansión afecta a casi toda España y confiamos en cumplir los objetivos previstos.

¿Todos propios o pensáis también en franquicias?

No hemos pensado en principio que el modelo nos pueda encajar, ya que una parte esencial del proyecto es el conocimiento del ferretero. En las franquicias, el know how lo pone el franquiciador y el franquiciado va adquiriendo los conocimientos con el tiempo. En nuestro caso, una parte fundamentar para el éxito es el conocimiento y experiencia del ferretero en ofrecer soluciones sobre ferretería, bricolaje, hogar, campo y jardín. Una de nuestras máximas es que “El Sabio tiene todas las respuestas” y sería difícil ser fiel a este lema si al frente de los proyectos no estuvieran personas capacitadas de antemano para ofrecer ese servicio. Seguramente podríamos alcanzar una expansión todavía mayor con la franquicia, pero no es lo más importante para nosotros.

Y en empleo, ¿cuántos habéis creado, y si sumáis esos 25 centros, a cuántos podéis llegar?

El Sabio se basa en la potenciación de los negocios de toda la vida (que ya tienen sus plantillas) bajo una imagen reconocible y unificada. Aunque en algunas aperturas también se crean empleos, en realidad, muchos de los negocios que se suman al proyecto ya no se ven obligados a echar el cierre, algo que probablemente harían en otras circunstancias. La consolidación de empleo es clave para avanzar y, por supuesto, la antesala de la creación de más puestos de trabajo.

¿Supone mucha inversión? Y de ser así, ¿está siendo fácil en la situación actual, marcada por el coronavirus, lograr financiación?

Obviamente toda mejora en un punto de venta y en las herramientas digitales requieren de una inversión, pero una parte de la misma se hace desde El Sabio. El resto, en caso de ser necesario y aprobado el proyecto, se financia por nuestra parte al ferretero, con lo cual no tenemos la necesidad de acudir a las entidades financieras para esta cuestión, lo que abarata y simplifica bastante el proceso.

En tiempos donde primaba el usar y tirar, apenas reparar, el consumo desaforado... ¿Creéis que fue la pandemia y el tener que confiarnos meses en nuestras casas lo que reactivó la figura del mañoso casero y el auge de vuestro sector?

Sin duda. La pandemia nos ha obligado a pasar más tiempo en casa y eso se traduce en un cambio de hábitos de compra. Hemos descubierto al manitas que llevamos dentro. Las ferreterías son de los establecimientos más visitados tras los supermercados y farmacias. Un informe de AECOC revela que, aunque el 93 % de los consumidores ha reducido sus gastos desde el inicio de la crisis sanitaria, el 12 % ha aumentado su inversión en bricolaje y pequeñas reformas del hogar.

Y sobre el grupo Internaco... ¿nos puede adelantar alguna exclusiva mundial que podamos compartir?

Continuamos el plan de expansión y adhesión de nuevas marcas en sus diferentes divisiones. Prueba de ello es que acabamos de adquirir la sede en España de GreenBlue Urban, una compañía con cabecera en Londres que fabrica una tecnología fantástica y única para enraizar árboles en entornos urbanos y lograr que vivan décadas sin afectar al mobiliario. Los árboles en el entorno urbano están agredidos; tenemos que permitirles que respiren. Con este sistema se pueden canalizar tuberías, en infraestructuras como el metro, entre otras.