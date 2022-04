SOS pola industria galega

Manifestación. Delegadas e delegados da CIG-Industria chegados de empresas de toda Galicia manifestáronse este martes polas rúas de Compostela para denunciar a “falla de políticas públicas para defender os nosos sectores produtivos” e as graves consecuencias que para a clase traballadora está a ter o incremento de prezos dos produtos básicos, nomeadamente os da enerxía, que afectan non só ás familias senón tamén ao noso sector industrial. A manifestación partiu do Campus Sur da USC para rematar diante do edificio administrativo da Xunta, en San Caetano, onde o secretario nacional, Xoán Xosé Bouzas, denunciou que Galiza perdeu un de cada cinco empregos industriais nos últimos trece anos, pasando dos 154.860 a 121.305, coincidindo co periodo de Núñez Feijóo á fronte da Xunta. Á falta dunha política industrial súmase a descarbonización, “un proceso de desmantelamento, para nada de transición” que golpeu a todo o sector. Avisan de que non aceptarán aumentos salariais inferiores ao IPC real para poder enfrontar a carestía da vida. J. C.