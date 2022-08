Stat Wars, a forza dos datos

O proxecto de divulgación da estatística Stat Wars, coordinado pola Universidade de Santiago de Compostela (USC), volverá cunha nova edición a partir de setembro. No últimos cinco anos, máis de 3.000 alumnos galegos de ESO e Bacharelato pasaron por estes obradoiros educativos que se celebran nunha decena de comunidades.

Nunha entrevista con Europa Press, a xestora do grupo de investigación do proxecto, Ana Bouzas (USC), destaca a boa acollida das cinco edicións que se realizaron até a data, con actividades que “están a gustar moito” aos escolares, co que se busca “espertar a vocación científica”.

Este proxecto está financiado pola Fundación Española para a Ciencia e Tecnoloxía (Fecyt) --dependente do Ministerio de Ciencia e Innovación--, dirixido a estudantes de ESO e Bacharelato de toda España. Está coordinado polo Grupo de Bioestadística e Ciencia de Datos Biomédicos (GRID-BDS) da Universidade de Santiago de Compostela.

Bouzas explica que ‘Stat Wars’ naceu en 2011 da man da investigadora Rosa Lillo (Universidade Carlos III de Madrid) para “captar a atención” de mozos con actividades divulgativas relacionadas coa estatística e ambientadas na saga cinematográfica de ‘Star Wars’. Posteriormente, xurdiu a oportunidade a través da Rede Nacional de Bioestadística (Rede Biostatnet), que coordina a USC, de lanzar esta iniciativa a nivel estatal. Os participantes en todo o país xa roldan os 10.000.

A edición do curso 2022-2023 será a sexta, nun exercicio no que se retomará o formato presencial e de grandes eventos, despois duns anos nos que primaron a versión online debido ás dificultades pola pandemia. De feito, lembra que en 2020 estaba previsto realizar un acto no Auditorio de Galicia, con 900 inscritos, que se tivo que anular.

“MOITÍSIMAS SAÍDAS”. Deste xeito, Ana Bouzas reflexiona acerca de que a estatística “ten moitísimas saídas”, algo que se quere transmitir aos estudantes. A través de diferentes actividades relaciónase as utilidades da estatística con campos como o deporte, a medicina, a música ou as redes sociais.

Para iso, apunta que “ningún obradoiro é igual a outro”. Usan desde xogos con aplicacións como ‘Kahoot’ –para responder a preguntas relacionadas con conceptos de estatística aplicada que estudan en clase–, pasando pola chamada “batalla Stat Wars”, na que os mozos soben a un escenario e van respondendo si ou non ata que só queda un gañador.

Así, ofrécense dúas modalidades de Stat Wars. Por unha banda, realízanse obradoiros de ao redor dunha hora nos que se expón “que aplicacións ten a estatística en todos os ámbitos da vida para que vexan que ten utilidade”. A outra opción, pasa por actos en auditorios e teatros máis grandes. Nalgúns casos até participou a coñecida como Lexión 501, cuxos membros acudiron disfrazados aos eventos.

De cara á nova edición, Bouzas anima aos centros educativos a participar. Está previsto que a finais de setembro se realice un obradoiro nun colexio de Santiago, onde esperan contar coa participación do condutor do programa ‘Efervesciencia’ (Radio Galega), Manuel Vicente.

A nova programación do curso 2022-2023 coñecerase polo nome d’A rebelión dos datos’, despois de que o pasado curso se chamase ‘Stat Wars (Episodio II): o Imperio dos Datos’. De tal forma, anima a todos os centros educativos interesados a dirixirse por mail para poder participar (proyecto.statwars@usc.es) ou a través a propia web (https://www.proyectostatwars.es/), no apartado de contacto.