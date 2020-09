Suárez destaca o papel da informática durante toda a crise da covid-19

Pueblo. O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) inauguraron onte a décima edición do Curso Superior de Administración Electrónica. O acto celebrouse no salón de actos da Egap presidido pola directora deste organismo, Sonia Rodríguez-Campos, e o presidente do CPEIG, Fernando

Suárez Lorenzo. No momento actual, marcado pola covid-19, Suárez subliñou que a informática permitiu soster a educación, a economía, as relacións persoais, e por suposto o funcionamento da Administración Pública, “unha importante lección coa que se demostra que a dixitalización permítenos achegar as organizacións públicas ao cidadán”. Recordou que un dos obxectivos da axenda España Dixital 2025 é que ese ano o 50% dos servizos públicos estén dispoñibles en app móbil, facendo así máis fácil a relación da cidadanía e empresas coas administracións. España Dixital 2025 tentará pechar as fendas dixitais (socioeconómicas, de xénero, xeracionais, territoriais ou ambientais), que Suárez manifestou que se acentuaron aínda máis coa pandemia.

Para alcanzar estes propósitos, animou ás organizacións públicas a “cambiar, moverse e actuar”. ECG