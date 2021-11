Sumar para avanzar

UNHA VEZ FINALIZADAS AS PRIMARIAS para elixir ao novo líder do PsdeG toca poñerse a disposición do gañador para traballar polo obxectivo común que nos une a todos os socialistas galegos e polo cal compartimos militancia, iso foi o que fixo a dirección nacional que remata o seu mandato cando os votantes elixiron a un novo secretario xeral e que foi transmitido por Gonzalo Caballero publicamente e tamén en privado por vía telefónica e logo en reunión mantida no Parlamento de Galicia con Valentín G. Formoso.

A presión que están exercendo algúns compañeiros nos medios de comunicación para tratar de desacreditar a Caballero e que deixe o seu escano no Parlamento de Galicia é un comportamento incomprensiblemente ruín despois da entrega e traballo do noso voceiro parlamentario e que dificilmente podería entender a sociedade, cando moitos destes críticos transmitían ata fai un par de meses que non estaban preocupados pola vida interna do partido.

Un partido que intente prescindir de políticos coa preparación, entrega e compromiso de alguén como Gonzalo e dos case 3.000 compañeiros e compañeiras que lle deron o seu apoio, é un partido que pensa unicamente en clave de poder interno e non pensa na cidadanía galega, que non entendería como un partido que é modelo nos instrumentos democráticos que utiliza, actúa dese xeito tan revanchista cos seus propios compañeiros.

Comezar destituíndo á Comisión Organizadora do 14 Congreso elixida polo máximo órgano entre congresos do PSdeG sen comunicarllo previamente aos afectados, faltar á verdade na argumentación para levala a cabo, cando os traballos de organización e elaboración da ponencia do congreso estaban realizándose, tomar ditas decisións agochándose detrás da dirección en Ferraz cando falaban dun PSdeG con máis autonomía, tratar de tutelar á dirección galega en funcións e ao grupo parlamentario por un grupo de compañeiros que non foi elixido por ningún órgano estatutario non é un exercicio de integración, porque o importante non é dicir que a integración se leva no ADN, o importante é demostralo con feitos para que isto non se quede en palabras baleiras.

No proxecto socialista galego non sobra ninguén e cada un nas súas responsabilidades, sexa dirixindo a organización ou como militantes de base, pode aportar para que a organización avance ante unha cidadanía galega que espera por un partido forte e unido. Somos moitos os que participamos en política por compromiso cos ideais socialistas e temos o noso posto de traballo esperando fora cando rematemos as nosas responsabilidades institucionais, unhas responsabilidades que debemos exercer polo compromiso cos miles de cidadáns que nos deron o seu voto e por iso imos a continuar facendo a nosa labor con esforzo e lealdade a un proxecto socialista situado na esquerda, comprometido coa ética, a igualdade, o ecoloxismo e un galeguismo ao que non renunciaremos a representar, mentres seguiremos esperando porque as declaracións de Valentín e ese lema de campaña “sumar para avanzar” se concrete en feitos.