Sur e interior de Galicia: un desierto de cargadores para coches eléctricos

··· Además del precio, lo que trae de cabeza a los compradores y usuarios de coches eléctricos es el tema de las reparaciones. “Los mantenimientos son muy difíciles”, afirma a este periódico Iván Noé Tielas, delegado de AUVE, que asegura que “no hay coches suficientes en manos de usuarios como para que se fabriquen muchas piezas y, las pocas que hay, se mandan para el resto de Europa, donde sí se hace una mayor apuesta por los coches eléctricos”.

··· Tielas aporta datos que no dejan lugar a dudas de lo mucho que queda en Occidente por mejorar: el pasado 2021 se vendieron 400.000 vehículos eléctricos en Asia y solo 30.000 en Europa. Por ello, “si hay 20 piezas de recambio para mil coches, cualquier arreglo no baja de 5.000 euros y la mayoría se mandan para Asia”, apunta.

··· Asimismo, recuerda a la gente que para tener un coche eléctrico es necesario conocer previamente su funcionamiento y sus necesidades. “Son aparatos muy sensibles que no puedes dejar en cualquier parte”, advierte Tielas, que ejemplifica que no puedes hacer un recorrido largo bajo un sol de 30 grados ni tampoco pretender que la batería te dure demasiado un día de lluvia y frío en el que tienes que hacer uso del limpiaparabrisas y de la calefacción. Todo eso consume electricidad. Además, recuerda que “recomiendan no cargarlo de inmediato al llegar a casa, sino esperar un mínimo a que el motor se enfríe”.