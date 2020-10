Tan lejos, tan cerca

En 1993, bajo el poético y a la vez paradójico título In weiter Ferne, so nah!, se estrenó una película del realizador alemán Wim Wenders, que obtuvo el Gran Premio del Jurado en el Festival de Can-nes, continuación de su célebre El cielo sobre Berlín. En la cinta, el ángel Cassiel observa desde lo alto las vidas de la gente en la (entonces) recién unificada capital alemana, bajo la prohición de intervenir en ellas, lo que infringe salvando a una niña que cae al vacío desde un balcón, acabando así convertido en humano.

EN EL escenario de incertidumbre que nos acecha, Galicia recuerda a la niña que cae al vacío en la película de Wenders, a la espera de un ángel salvador, metamorfoseado ahora en la figura de proyectos de colaboración público-privada –que tanto hemos defendido desde hace meses– recogida en los fondos de recuperación europeos del programa Next Generation (NG); cuyas 108 propuestas iniciales, presentadas este jueves divididas en cuatro ejes (transición digital, movilidad sostenible, cohesión territorial y administración digital) permitirían, sobre plano, movilizar inversiones por valor cercano a los 9.500 millones de euros en nuestra Comunidad. Como esta primera propuesta no obsta a “seguir buscando nuevas iniciativas mano a mano con el tejido productivo gallego” –según se afirmó en la rueda de prensa–, cabe recordar que la semana pasada nos hacíamos eco aquí de distintas líneas encajables en alguno de esos cuatro ejes indicados, y que posibilitarían sinergias muy positivas entre investigación universitaria e iniciativa empresarial.

Además, en esa misma comparecencia, al tiempo que exhortaba a acudir no sólo a las subvenciones sino también a los préstamos previstos en el programa de la UE (contra lo que que parece hasta ahora el criterio del gobierno central) se quejaba el titular del ejecutivo gallego de estar “en una habitación a ciegas”, aludiendo así a la falta de un marco jurídico destinado al reparto de los jugosos fondos europeos a nivel nacional. No caeremos en la pretensión de animar a nuestro presidente a fijarse en esta modesta columna, pues asesores le sobrarán tantos como tiempo le falta; pero ya aventurábamos el pasado 1 de agosto que, en defecto de tal regulación, el método a emplear seguiría probablemente el nuevo protocolo social: a codazo limpio, o sea. Y, compartiendo esta preocupación del líder gallego, también hablábamos hace tres semanas sobre la conveniencia de reforzar los cauces de actuación en foros donde se regulan cuestiones clave para nuestra economía.

Por otra parte, entre nuestras reflexiones sobre la importancia de los mecanismos de cooperación público-privada para reactivar la economía, ya mencionamos, dentro de los cambios de paradigma provocados por la actual pandemia, la acuciante necesidad de fortalecer la cooperación transfronteriza. Los Estados no pueden pretender, como se ha hecho evidente, afrontar por sí mismos todos los retos a los que nos estamos –y deberemos continuar– enfrentando. Mucho menos, las regiones. De ahí la urgencia de articular instrumentos eficaces en este ámbito, con vistas

–not only, but also– a canalizar esa colaboración de poderes públicos e iniciativa privada también entre vecinos; como sucede, por ejemplo, en el caso de Galicia y el Norte de Portugal, ambos siempre, según reza la traducción al español del film aludido, “tan lejos, tan cerca”.

Cabe recordar entonces que la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Galicia-Norte de Portugal, creada sobre la base de un reglamento de la Unión Europea (UE) del año 2006, actúa como Eurorregión desde el 1 de marzo de 2010, al amparo de las políticas de Cooperación Territorial Europea (o “Programas Interreg”). Para el período 2021-2027, al hilo de la negociación de los presupuestos de la UE –cuya cantidad global ha sido ya fijada en más de un billón (con b) de euros– se encuentra todavía en debate el nuevo reglamento que será aplicable a dichos programas. En el entorno de tales discusiones, la Comisión de Desarrollo Regional ya ha avanzado interesantes enmiendas al texto original; en particular, destacando el apoyo a “las plataformas temáticas de especialización inteligente en ámbitos como la energía, la modernización industrial, la economía circular, la innovación social, el medio ambiente o el sector agroalimentario”. Voilà le futur.

Precisamente en una de nuestras “Eurociudades”, se han celebrado este viernes las II Jornadas de Amistad Tomiño-Cerveira, incluyendo como plato fuerte un debate sobre “el papel de la cooperación transfronteriza en la consolidación del proyecto europeo” (rebautizada por los presentes como “la cumbre del bacalao”), con un plantel de lujo, entre cuyos participantes se encuentran la Comisaria Europea, Elisa Ferreira, o el propio presidente de la Xunta de Galicia. Cuerdas iniciativas como estas jornadas son dignas de todo elogio. Considerando el futuro expuesto que apunta el próximo reglamento Interreg, quizás incluso podrían surgir, al amparo de las ideas lanzadas en este foro, nuevas propuestas de proyectos dignas del programa de fondos NG; en cuyo caso, pasaríamos del elogio a las albricias.

Limitarse a observar la vida de la gente que pasa, sea desde el cielo de Berlín, Bruselas o Madrid, nos abocará a un desastre aún mayor del que se avecina. Ahora bien, no todos los ángeles parecen actuar bajo las mismas prohibiciones. Desde el patrocinio de espectáculos en el Broadway neoyorquino a principios del siglo pasado, en el sector de los negocios se conoce como Business Angels a los inversores que aportan su propio dinero a empresas no cotizadas, cuyos promotores no son familiares ni amigos, interviniendo así de forma crucial en sus destinos. La cuenta atrás ha comenzado para que nuestras élites asuman el de Cassiel, a saber, convertirse en humanos. Tu regere imperio populos, Romane, memento (Virgilio dixit).