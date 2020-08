Tan só quedan prazas en 49 carreiras das universidades de Galicia

Santiago. Despois do terceiro prazo de matrícula para as tres universidades galegas veñen de colgar o cartel de completo outras 20 titulacións universitarias, segundo datos da CiUG, que sumadas ás 103 xa pechadas nos pasados 17 e 22 de agosto, resultan nun total de 123 carreiras que non acollen a máis persoas interesadas. Isto significa que tan só 49 seguen esperando e chamando a posibles alumnos e alumnas a ocupar as súas vacantes.

Desta vez, ao contrario que en ocasións pasadas, a Universidade que máis graos pechou nesta xornada de convocatoria foi a de Vigo, con 3 carreiras co aforo completo no campus de Ourense, 1 no de Pontevedra e 8 na cidade principal. Séguea a Universidade de Santiago, que desta vez pechou 4 graos na capital galega e 3 no campus lucense. E por último, con tan só unha nova titulación cerrada (Arquitectura cun 5,170), posiciónase a Universidade de A Coruña.

As notas de corte máis altas foron as rexistradas en Enfermaría, na escola do Meixoeiro, na cidade de Vigo, cun 11,276; e Enxeñaría Biomédica na mesma cidade cun 11,470. O resto atópanse por debaixo do 11, mais computáronse varias calificacións arredor do 10: Farmacia na USC cun 10,697; Enfermaría en Lugo cun 10,819; entre outras varias.

O cuarto prazo de matrícula para estas titulacións abre de hoxe ás 00.01 horas ata mañá día 28 de agosto ás 23.59. O resto de alumnado poderá consultar o seu posto no NERTA. PPC