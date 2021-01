Taxistas de Vigo barajan paralizar la mitad de su flota ante la caída de demanda

Vigo. El sector del taxi en Vigo decidirá el próximo lunes si paraliza cada día la mitad de la flota ante la falta de actividad, que se ha traducido en un desplome de sus ingresos que ronda el 75%. En el municipio hay 450 licencias de taxi de las que viven 700 familias. Éstas atraviesan un momento crítico a causa de una pandemia que ha obligado a los taxistas a trabajar dos días y librar uno para poder repartir entre todos un pastel que no hace sino menguar.

“La pandemia va a ser muy larga. Los aeropuertos no trabajan, a las estaciones de tren o autobús no viene nadie porque la poca gente que viaja lo hace en coche por seguridad. No tenemos turismo ni congresos, no tenemos nada. Tampoco tenemos ocio, sin discotecas ni bares”, explica Manuel Choren, presidente de la Asociación de taxis de Vigo y provincia de Pontevedra.

“Lo de la hostelería nos ha jodido bien”, dice una taxista que prefiere no revelar su nombre y que resume así un sentimiento extendido en todo el colectivo, que ve en cada restricción al sector de la restauración un nuevo clavo en el ataúd del taxi.

“Hay compañeros que no pueden asumir los gastos relativos a la explotación y han solicitado excedencias o baja temporal. La licencia queda en suspenso y el taxista puede dedicarse a otra actividad si la encuentra, pero nos sigue acumulando deuda por autónomos, impuestos o gestoras”, explica Roberto Costas, portavoz de la Asociación Élite Taxi.

Las paradas, a la vista están, lucen más llenas que nunca, con taxistas esperando a clientes que no llegan y resignados a trabajar el doble de horas cada día que salen a rodar para tratar de facturar lo que antes lograban en la mitad de tiempo. La duda está en decidir si trabajan uno de cada dos o dos de cada tres, y la respuesta deberá darla el colectivo el próximo lunes. r. martínez