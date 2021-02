Tellado descalifica a la oposición gallega por no ser útil

PARTIDO POPULAR. El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, opinó ayer que en Galicia la oposición, integrada por el PSdeG y el BNG, “no es útil”. Según Tellado, el PSdeG está “atrapado en luchas internas de sucesión” y en la defensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “ante cualquier crítica”, mientras que el BNG está mostrando su “verdadera cara: el ideario independentista del abuelo de la mano de Junqueras (ERC) y Otegi (EH-Bildu)”. Tellado dijo en conferencia de prensa que estos dos partidos, además, “se están superando a sí mismos” durante la tercera ola de la pandemia.

“No es que en la primera fase de la pandemia su comportamiento fuese ejemplar, que no lo fue; del chándal al pijama y de la cama al sofá, sin propuestas y criticando todo”, comentó.

Además, reprochó que “en la tercera (ola) se están superando a sí mismos, sus propios límites: no ayudan, critican y entorpecen la labor del Gobierno gallego o apoyan la actitud silente del Gobierno de España. Para el PSdeG y el BNG la pandemia no es su prioridad, no le dedican un minuto”.

Frente a esta actitud da la oposición, Tellado elogió la postura de su formación, el PPdeG, que sostiene el Gobierno gallego, y puso como ejemplo el segundo plan de rescate a la hostelería, los autónomos y las microempresas, cuyas ayudas, por 75 millones, fueron aprobadas por el Consello y se publicarán oficialmente la próxima semana. Tellado reclamó ayudas directas a estos sector por parte del Gobierno, si bien indicó que si no se han comprometido en plena campaña electoral en Cataluña su opinión es que ya no lo van a hacer. ecg