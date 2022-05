Tellado non entende as críticas polo continuismo

vicesecretario de organización. O vicesecretario de Organización do Partido Popular, Miguel Tellado, valorou o “continuismo” no Goberno galego, porque entende que encaixa co “mandato” expresado pola cidadanía galega.

Así o manifestou en declaracións aos medios trala toma de posesión do novo Executivo autonómico que acompaña ao presidente, Alfonso Rueda, e no que só hai unha cara nova, a de Diego Calvo, como vicepresidente segundo. Para Tellado, a nova Xunta “instálase no legado” dos anteriores gobernos presididos por Alberto Núñez Feijóo, polo que considera “normal” que exista “continuismo”, xa que é “o mandato” expresado pola cidadanía galega nas urnas, onde “de forma reiterada deron ao PP unha maioría ampla” nas sucesivas convocatorias dende 2009. “O Goberno acertou ao longo destes anos e é lóxico que se aposte polo continuismo, porque é o mandato cidadán”, manifestou Tellado, que dixo non entender as críticas da oposición sobre o “continuismo” de Rueda ao elixir aos nomes do se equipo. europa press