Tellado (PPdeG) tacha los indultos de “traición a España” y afirma: “Los ciudadanos no indultarán a Sánchez”

El secretario de general del Partido Popular de Galicia, Miguel Tellado, ha calificado los indultos a los condenados por el ‘procés’ catalán de “una traición al país” y ha afirmado además que “los españoles no indultarán a Pedro Sánchez, que pagará en las urnas”.

Así se ha expresado este domingo durante la manifestación celebrada en la Plaza de Colón, en la que han participado también la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas y el secretario general de Vox, Santiago Abascal; así como otros integrantes del PP a nivel nacional, como el líder popular, Pablo Casado; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha sido uno de los ‘barones’ populares ausentes en esta cita, en su caso por tener que viajar para entrevistarse con el papa Francisco este lunes en El Vaticano. En representación del PP gallego han estado tanto Tellado, su ‘número dos’, como el presidente de Novas Xeracións (NN.XX.), Adrián Pardo.

“Lo que Sánchez pretende hacer con los indultos a los presos independentistas le pasará factura cuando los ciudadanos tengan derecho a decidir el futuro que quieren para España”, ha señalado Miguel Tellado, que ha afirmado que el presidente del Gobierno “pactó en las prisiones su acuerdo de investidura”.

“Los indultos forman parte del pacto secreto que lo hizo presidente con el apoyo de los independentistas”, ha opinado el secretario general gallego. En este sentido, ha asegurado que Sánchez “antepone sus intereses partidistas y personales por encima de las normas básicas de una democracia”.

Además, ha apuntado, “no se dan las circunstancias para conceder un indulto, ya que es evidente que no hay arrepentimiento por parte de los condenados, sino voluntad de reincidir”.

En paralelo a esta movilización en Madrid, la recogida de firmas contra los indultos a los presos catalanes promovida por el PPdeG sigue en marcha por toda Galicia. En Lugo, el partido las ha recogido a lo largo de la mañana de este domingo en una carpa instalada en la Praza Maior de la ciudad.

El portavoz popular en el ayuntamiento de Lugo y diputado autonómico, Ramón Carballo, ha anunciado que el PP presentará en el Ayuntamiento de Lugo una moción “para que tanto la alcaldesa, Lara Méndez (PSOE) como el nacionalista Rubén Arroxo se posicionen y los ciudadanos sepan si están del lado de los demócratas o a favor de los que no respetan las leyes ni la Constitución”.

También en A Coruña, en una carpa instalada en la Marina, se ha llevado a cabo un acto de recogida de firmas. El presidente del PP provincial, Diego Calvo, ha participado en el evento y ha subrayado que “no es cosa de partidos políticos, ni de derechas ni de izquierdas, sino de sentido común, legalidad y respeto a la Constitución y a la unidad de España”.

“La gente no entiende que se pueda conceder un indulto cuando no hay arrepentimiento, por eso cada vez está más claro que Sánchez está dispuesto a lo que sea con tal de permanecer en la Moncloa, pero no todo vale para conservar un despacho”, ha señalado Calvo.

También el PP de Ourense ha recogido rúbricas con un acto en Rúa do Paseo “para dejar constancia de que la ciudad tampoco da la espalda al despreciable ataque a España y a la Constitución de un Gobierno a la deriva”, tal y como ha señalado el titular provincial, Manuel Baltar durante su visita a la carpa.

“Lo que está haciendo Sánchez no es más que un movimiento a la desesperada que necesita una contundente respuesta de la ciudadanía, con la recogida desde hace semanas de cientos de miles de firmas para solicitar que se mantenga la legalidad, como hacemos hoy aquí y durante estos días por toda la provincia”, ha destacado Baltar.

El PP de Pontevedra, por su parte, pedirá que el Ayuntamiento exija al Gobierno de España que “respete las decisiones judiciales y no conceda el indulto a los que rompieron las reglas del juego constitucional”, ha explicado la concejala Silvia Junco en la recogida de firmas en la ciudad del Lérez, desde la carpa que han instalado en la plaza de la Peregrina.