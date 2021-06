Tellado recomienda a Pontón más trabajo y menos propaganda

El secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, redujo a “propaganda” el viaje de Ana Pontón a Bruselas, y le recomendó que viajara a Madrid, a hablar con Pedro Sánchez, si quiere contribuir a resolver el “inxusto” reparto de fondos a las comunidades autónomas.

Así, Tellado afirmó que la líder de la oposición se había dedicado a hacer “turismo internacional”, y recriminó a los nacionalistas que su “hipocrisía non ten límites”. “Mentres desde Europa din que queren ter un reparto descentralizado dos fondos Next Generation, no Parlamento galego votan en contra das iniciativas do PPdeG, que piden exactamente isto”, recordó, antes de agregar que “mentres se quita fotos con bandeiras da Unión Europea, no Congreso aseguran que a Unión Europea é a ruína de Galicia”.

El número dos de los populares gallegos recomendó a Pontón dirigirse a la Moncloa para hablar con Pedro Sánchez, por ser “o único responsable do maltrato a Galicia” y de repartir de forma “inxusta” los fondos.

Sin embargo, según Tellado, los nacionalistas “calan” frente al Gobierno central, “porque son máis sectarios que nacionalistas e porque os seus intereses partidistas están moi por encima dos intereses dos galegos”.

En esta línea de críticas contra la máxima representante del Bloque, le sugirió que se haga “menos fotos, menos paseos e máis traballar”, y que “presione ao Partido Socialista, que depende de vostede para gobernar en concellos e deputacións. Ameace seriamente con romper estas alianzas se de verdade lle importa máis Galicia que os seus carguiños e soldos. Mentres non faga isto, todo o demais é propaganda e turismo”.

CONTRA CABALLERO Y SÁNCHEZ. Miguel Tellado también se acordó del alcalde de Vigo, Abel Caballero, de quien dijo que estaba “pregando velas” al aceptar que el AVE entre la ciudad olívica y Madrid pase por Santiago. “Parece que é un león cando ten que ruxir contra Alberto Núñez Feijóo pero convértese nun gatiño manso que ronronea ao son que marca Pedro Sánchez”, ironizó.

Con respecto a la “crisis de Gobierno” de Sánchez, manifestó que el Ejecutivo vive “a base de globos sonda”.