La Xunta remitió 35 expedientes por delito contra la ordenación del territorio

¿En qué medida ha afectado la pandemia al trabajo de la APLU?

Lo que cambió fue la presencialidad. Nosotros tenemos que hacer las comprobaciones sobre el terreno. En tiempo de confinamiento no se pudieron hacer estas comprobaciones in situ. Además, durante unos meses, estuvieron suspendidos los procedimientos administrativos. Pero más allá de eso, no sufrimos grandes alteraciones.

¿Cuáles son los expedientes más habituales?

Las construcciones en suelo rústico de uso residencial, desde viviendas a galpones. El uso residencial está prohibido en suelo rústico. A partir de ahí, el abanico es muy amplio. La Ley del Suelo puso en valor el suelo rústico. Hay otra serie de construcciones que inspeccionamos porque, aunque están admitidas, no cumplen requisitos, como campamentos turísticos o talleres agrícolas que exceden la altura.

¿Hay mayor concienciación social en cuanto a respeto del medio ambiente y a la hora de tener cuidado con estos asuntos?

Sí, notamos mayor concienciación y estamos trabajando en ello. Nuestra principal ambición es continuar divulgando las nociones básicas de la disciplina urbanística para fomentar la prevención y evitar ilícitos e irregularidades urbanísticas. Se ha avanzado en la concienciación. La comunidad ha hecho un esfuerzo ejemplar aprobando instrumentos de prevención, o la Ley del Suelo, que es fácilmente accesible. Hay un plan de ordenación del litoral. O un plan básico autonómico que permite a los ayuntamientos disponer de nociones básicas antes de dar las licencias. Y la Xunta está muy implicada en concienciar a los más jóvenes, con el Proxecto Terra, que cumple 20 años, y que les hace llegar nociones básicas.

¿Qué sanciones hay para quienes incumplen?

El abanico es amplísimo, porque van desde los 300 euros por las más leves, como una pintada o un grafitti, hasta el millón de euros por construcciones prohibidas en suelo rústico, además de la demolición. Es un aviso para infractores de que cualquier irregularidad va a ser sancionada. Los infractores que lo reconocen y que renuncian a acciones judiciales y administrativas tienen bonificaciones. En algunos casos la Axencia se ve obligada a imponer multas coercitivas para doblegar la pasividad del ciudadano, cuando no quieren reponer la legalidad de forma voluntaria.

Hay 91 concellos adheridos. ¿Solo se actúa en ellos?

Actuamos en todos porque la Axencia tiene competencia en suelo rústico cuando no hay título habilitante. Afecta al 93% del territorio. En los ayuntamientos adheridos actuamos también en otras facetas, como en suelo de núcleo rural, urbanizable... Nos trasladan dudas y actuamos de manera preventiva, y damos apoyo continuo para que todo se haga con arreglo a derecho.

¿Qué objetivos se han marcado para este año?

La idea es seguir creciendo, pero es un proceso que tienen que solicitar los ayuntamientos, y que después pasa por una serie de filtros y tiene que haber acuerdo plenario. Poco a poco vamos llegando a los 100. Ojalá podamos alcanzar esa cifra en 2022, que además es un año simbólico, porque se cumplen 15 años de la puesta en funcionamiento de la APLU. Queremos seguir impulsando las labores preventivas, de asesoramiento y divulgación de la disciplina urbanística a la ciudadanía para evitar ilícitos y que las irregularidades sean las mínimas. Tenemos herramientas que nos ponen a la vanguardia de España.