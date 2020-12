“Tenemos una fortaleza sin igual para aumentar la remuneración al accionista”

El año 2020 ha estado marcado por la crisis del COVID. ¿Qué lecciones hemos aprendido?

Pues una gran tragedia, la crisis del COVID. Quizá la mayor lección es la vulnerabilidad, lo vulnerables que somos como sociedad... ante eventos imprevistos de gran magnitud que nos afectan en todo el planeta y que generan y están generando y han generado enorme dolor. Pero también hay otras lecciones más positivas. La respuesta de la sociedad.

Ahí, el papel de las empresas es importante. Las empresas, desde luego en BBVA hemos dado un paso al frente de manera decidida para hacer frente a esta crisis. Hemos puesto como prioridad absoluta, desde el principio, la salud. Hemos estado también apoyando de otras maneras, con donaciones, con equipamiento médico... Hemos estado, por supuesto, prestando financiación y aliviando la carga financiera en un momento tan difícil.

Y luego quizá otras lecciones que nos enseña la crisis es... bueno, el acierto de la estrategia de digitalización de BBVA y cómo eso nos ha permitido que esa respuesta haya sido más efectiva. Desde el principio, en la primera ola, 80.000 colaboradores trabajando desde su casa, gracias a la tecnología, quizá en magnitud muy superior a la de otros competidores porque estábamos muy preparados. También con herramientas que han permitido que los clientes hayan podido interactuar con su dinero desde sus propias casas. Hemos visto cómo se han multiplicado por cinco las visitas a la aplicación móvil, las interacciones con la aplicación móvil. Y también cómo las herramientas de gestión remota han permitido mantener la relación personal de nuestra gente con nuestros clientes.

También ha sido un año donde, a pesar de la complejidad, hemos avanzado en nuestra estrategia. Hemos tenido logros que nos colocan en una situación de fortaleza financiera inigualable para afrontar el futuro y para seguir generando valor para nuestros accionistas.

¿Cómo ves la evolución de esa crisis sanitaria y económica a nivel global?

Muy incierta, lo primero. Todavía no sabemos qué va a pasar. En lo sanitario... yo con optimismo.

En lo económico, también, mucha incertidumbre. Nuestras previsiones de caída del PIB para el conjunto de las economías, este año, las previsiones del servicio de estudios de BBVA son de una caída del 3 % con una recuperación cercana al 5 % el año que viene, con un rebote muy relevante en la segunda mitad del año, pero también es verdad que con una situación muy desigual entre regiones. Vemos cómo China, EEUU o Turquía van a recuperar los niveles de PIB previos a la crisis, ya en el año 2021, a lo largo del año, en algún momento, mientras que otras zonas, como pueda ser Europa o como pueda ser España mismo o América del Sur, vamos a tener que esperar probablemente hasta el año 2022. El rebote será fuerte en la segunda mitad del 21, pero todavía necesitaremos algunos meses más para recuperar los niveles de actividad previos a la crisis.

Y en el caso de España, ¿qué medidas consideras adecuadas para afrontar la recuperación económica y qué lectura haces del plan de recuperación europeo?

En el caso de España, la caída del PIB es muy fuerte en el año 2020. Nuestro servicio de estudios estima una caída cercana al 11 % este año. Y aunque tengamos una recuperación, que sí que creemos que va a ser un rebote importante en la segunda mitad del año 21, es verdad que tardaremos hasta el año 22 en recuperar los niveles previos.

¿Dónde pondría yo el acento? En fomentar la inversión privada porque, a través de inversión privada, podemos generar crecimiento económico, podemos generar empleo, podemos generar bienestar.

¿Cómo fomentar esa inversión privada? Generando confianza. El entorno de confianza es fundamental y eso quiere decir estabilidad institucional, eso quiere decir predictibilidad regulatoria en las normas, en las reglas de juego, en qué es lo que se pueda esperar. Quiere decir también que tengamos un sistema fiscal que no distorsione la toma de decisiones, que sea un sistema fiscal eficiente.

Además, creo que es muy importante que se mantengan los estímulos por parte de las autoridades. Han funcionado bien en el año 20 y todavía son necesarios tanto los monetarios que han puesto en marcha las autoridades del Banco Central Europeo como los estímulos fiscales que ha puesto en marcha el Gobierno de España.

Reformas, necesitamos reformas, que también atraiga inversión. Recapitalización de empresas: hemos visto cómo los flujos de caja han caído por las restricciones, sobre todo en algunos sectores que se han visto muy restringidos en su actividad, los sectores turísticos es un caso claro. Y las empresas, no solo en ese sector, en todos, han visto cómo han caído sus ingresos y, por tanto, sus flujos de caja. Ese sería, en resumen, las recetas que yo pondría encima de la mesa. Quizá me ha faltado una quinta cosa, que son incentivos adecuados, no solo a la recapitalización; incentivos a que haya inversión adicional.

Y eso liga bien con los fondos europeos porque, en un primer momento, el foco de los fondos europeos se ha puesto en grandes proyectos de infraestructuras públicas o de iniciativa privada, pero en grandes proyectos, y quizá yo pondría más foco, no tanto en eso como en que se fijen los grandes objetivos por los poderes públicos, eso está clarísimo. ¿Qué grandes objetivos? Sostenibilidad, lucha contra el cambio climático, inclusión social, claramente son dos ejes muy relevantes. Digitalización. Modernicemos la economía española hacia la economía del dato, la economía digital.

En definitiva, que descanse mucho el uso de los fondos en la iniciativa privada que es la que se demuestra que puede tener más criterios sobre qué proyectos tienen más sentido y qué proyectos tienen menos.

¿Y qué papel puede jugar el sector financiero en todo este proceso?

Podemos ayudar a que los fondos lleguen mejor. Podemos aprovechar la capacidad que tenemos, la capilaridad y la llegada para canalizar los fondos y, en el camino, los podemos amplificar además con financiación, que podemos aportar nosotros adelantando, por ejemplo, parte de los fondos o añadiendo inversión privada. En el fondo, es lo mismo que decía antes: la inversión privada. Nosotros podemos amplificar los fondos públicos con nuestra capacidad financiera.

Y volviendo a BBVA, ¿cómo valorarías el desempeño del banco en este año 2020, que ya acaba?

Con enorme orgullo. Ha sido un año muy difícil, con muchas emociones y la respuesta del banco ha sido increíble.

Desde un punto de vista estratégico, ha sido un año de reafirmar nuestras prioridades. Hemos visto cómo las prioridades que habíamos marcado en nuestra estrategia en torno a la digitalización han sido una ventaja, pero también, el camino que seguimos a futuro en torno a la salud financiera, en torno a sostenibilidad, pues también se ha visto que son tendencias que van por el buen camino. Y luego, ha sido un año de logros estratégicos relevantes que nos colocan en una situación inigualable de fortaleza financiera para hacer frente al año 2021 y retribuir a nuestros accionistas.

Hablamos antes de fortaleza. Entiendo que fortaleza está relacionada con la venta de la filial en EEUU. ¿Por qué se toma la decisión y qué pretende hacer BBVA con el capital generado con esta venta? ¿Se va a poder remunerar al accionista tras la última recomendación del BCE?

La venta de nuestra franquicia en Estados Unidos es una transacción histórica. Para BBVA, es una transacción que aflora un enorme valor. Hemos vendido esa filial por un importe cercano a los 10.000 mil millones de euros. Importe que supera en más de dos veces y media el valor que le asignan los analistas al banco allí. Y eso ha generado, ha aflorado, miles de millones de euros de valor adicional que nos coloca en una posición de fortaleza financiera inigualable, desde luego, en Europa. Ha generado 8.500 millones de capital adicional. Y ese capital, esa posición de fortaleza, nos coloca muy bien para afrontar las dificultades que puedan seguir viniendo.

Respecto a la remuneración y el BCE, es muy buena noticia la reciente actualización de su recomendación en torno a los dividendos. Es muy buena noticia porque normaliza a partir del mes de septiembre de 2021 la política de dividendos de los bancos europeos, algo muy necesario.

¿Por qué no ha salido adelante la operación del Sabadell y por qué pensáis invertir más en Turquía?

La operación de Sabadell era un buen ejemplo de inversión en mercados donde tenemos liderazgo y donde podemos generar valor al accionista. No ha salido adelante, porque no hemos llegado a un acuerdo en los términos económicos. Y aquí, vuelvo a repetir, nuestra guía siempre es el generar valor para el accionista.

Respecto a Turquía, la posición que tenemos ahora en el banco, en Garanti, es una posición que nos permite el control, nos permite la gestión del banco y no contemplamos ningún cambio.