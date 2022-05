“Tengo aquí en Urgencias a tres pacientes que llevan 12 horas esperando cama”

Doce de la mañana del lunes 9 de mayo. Raquel García no ha tenido tiempo ni de ir a ver la situación de los boxes adyacentes al suyo. Enfermera desde hace 20 años y parte del equipo de Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo desde hace 6 (prácticamente desde que abrió), no sabe en qué momento salir de casa pasó para ella de ser un día más enamora de su trabajo a “qué miedo por lo que me pueda encontrar al llegar”. Este lunes, como siempre, las Urgencias se encuentran saturadas de pacientes que no han acudido durante el fin de semana.

“Ahora mismo (por la mañana de ayer) tengo aquí conmigo a tres personas que llegaron de Urgencias en la noche del domingo, dos a las diez y uno a las cinco de la madrugada, es decir, que ingresaron hace doce horas como mínimo, y que no puedo subir a planta aún porque no hay camas”, relata a EL CORREO la enfermera García. Mientras habla con nosotros se nota en su voz el cansancio acumulado y el jadear de una respiración inquieta por el “toreo”, como ella lo llama, al que se ve sometida, teniendo que dar explicaciones a los pobres pacientes que llevan horas postrados en una camilla y que no saben qué sucede: “¿Por qué no me suben? ¿No hay cama? ¿Por qué no voy a planta?”, son algunas de las preguntas a las que Raquel hace frente un inicio de semana más.

“Algunos, los pobres, parece que ya se conforman y ni siquiera piden explicaciones”, lamenta. En medio de todo, ella y sus compañeros, “al final somos nosotros los que nos llevamos la reprimenda, porque somos los que les damos la cara”. Lo que supone un estrés añadido y prolongado a la sobrecarga de trabajo que ya de por sí experimentan. “Al principio era por el covid, luego por obras, lo cierto es que siempre hay una excusa, pero la realidad es que seguimos sin camas”, zanja.

Mientras tanto, la realidad es que “ya no nos sorprende ver a pacientes, a golpe de lunes, aquí esperando, es muy corriente”. La enfermera del Cunqueiro explica que, por lo menos, “aquí no pasa como en el Meixoeiro, los espacios son más grandes y, aunque haya los mismos pacientes en espera de cama, por lo menos no tienen que estar en los pasillos, aunque la cosa es la misma”.

“Ha habido días en los que ha llegado a haber 20 o 25 pacientes en espera aquí en Urgencias”, asegura. Y demanda a la dirección que se pongan medios para, en caso de que no haya camas, por lo menos darles una buena atención en Urgencias. “Nos han medio prometido un equipo a mayores”, dice poco confiada, seguramente observando a sus tres pacientes resignados en las camillas, a los que, “aunque ahora haya altas a las doce, entre que les preparan la habitación para entrar... Hasta las cinco, seis o siete de la tarde no podrán subir y seguirán aquí”.

SE PIERDE POR COMPLETO LA ATENCIÓN CERCANA. En medio de todo ello, diez pacientes covid le han entrado ya por la puerta en tres horas, desde las ocho de la mañana. “Y eso te hablo solo de los que han entrado de covid, que en total, obviamente, han sido muchos más”, afirma Raquel, desesperada: “Es que no damos abasto”. “A veces el paciente solo necesita una palabra amable y no podemos dársela porque tenemos que estar corriendo de un lado para otro sin tiempo para atenderles bien”, dice.

Todo ello a unos meses de que se produzca la gran hecatombe, temida por todo profesional sanitario: el cierre de camas. “El año pasado ya fue horrible y este aún se prevé peor, en el Meixoeiro cierran plantas enteras, en esta algún ala también y lo tememos”, apunta a EL CORREO. Así las cosas, pese a que todos los colectivos, desde médicos hasta enfermeros, del Álvaro Cunqueiro se han sumado a las peticiones de más camas o más personal y medios en Urgencias, Raquel teme que “no nos quedará más remedio que hacer concentraciones y manifestaciones para que nos escuchen”.

ABSORVIENDO EL TRABAJO DE ATENCIÓN PRIMARIA Y PLANTA. Recuerda que la lucha no es solo cosa de los profesionales, sino que lo hacen por la gente, por los pacientes, para que estos puedan tener una atención mejor. En Atención Primaria sabe de primera mano que tampoco “dan abasto”, porque “llegan aquí pacientes a Urgencias que nos dicen que no han tenido más remedio que acudir a nosotros porque su médico de cabecera no tenía citas libres hasta dentro de una semana”, así que, “también absorvemos todo el descontento de Primaria sin que nos aumenten personal”.

De tal manera que al final “estamos haciendo también el trabajo de la planta”, porque están atendiendo a esas personas que no pueden subir pese a que ya han sido diagnosticadas y se ha acordado su ingreso. Y, al llegar a casa, extenuación, descontento, agotamiento y cerrar los ojos a la espera de un nuevo día, rezando porque algo mejore.